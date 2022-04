Peter Sagan hervat training in aanloop naar Ronde van Zwitserland en Tour de France

Peter Sagan heeft van de ploeg groen licht gekregen om weer te gaan trainen. De Slowaakse kopman van TotalEnergies reed een belabberd voorjaar en moest dat ook vroegtijdig afbreken. Nu verlegt hij zijn focus op de Ronde van Zwitserland en de Tour de France.

Sagan kampte begin dit jaar met een trainingsachterstand nadat hij opnieuw besmet raakte met het coronavirus. Daarna kon hij nog niet imponeren bij zijn ploeg. De drievoudige wereldkampioen stapte in maart ziek af in de Tirreno-Adriatico, omdat hij opnieuw ziek bleek. Nadat Sagan ook moest opgeven in Gent-Wevelgem besloot zijn team hem uit de Ronde van Vlaanderen te houden. De laatste koers die hij reed was het Circuit Cycliste Sarthe, waar hij op de tweede dag afstapte.

TotalEnergies geeft aan dat Sagan fysiek en mentaal niet 100% fit is geweest in de beginfase van dit seizoen. De afgelopen weken is door de medische staf onderzoek gedaan naar de reden. Wat daar precies uit is gekomen, laat het Franse ProTeam niet weten. Wel zijn de resultaten dermate goed, dat Sagan weer mag trainen.

“Ik ben heel blij dat ik weer mag beginnen met trainen. Ik wil de hele ploeg van TotalEnergies bedanken voor hun steun tijdens deze moeilijke periode. Vooral Jean-René Bernaudeau, ploegdokter Louis Noisette en mijn coach Jens van Beylen”, vertelt de 32-jarige Sagan, die in mei op trainingskamp gaat naar het Amerikaanse Utah. Daar bereidt hij zich voor op zijn doelen in de zomer.

