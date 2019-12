‘Peter Sagan doet thuisfans een plezier met deelname aan Okolo Slovenska’ dinsdag 24 december 2019 om 18:09

Als we het Slowaakse Denník Šport mogen geloven, dan zal Peter Sagan volgend jaar deelnemen aan de Okolo Slovenska (16-19 september). Voor de drievoudig wereldkampioen – die zelden in eigen land koerst – zou het zijn debuut betekenen in de vierdaagse rittenkoers.

Eerder werd al bekend dat Sagan zijn seizoen zal beginnen in Argentinië met de Vuelta a San Juan, gevolgd door Omloop Het Nieuwsblad en de belangrijkste voorjaarsklassiekers. De renner van BORA-hansgrohe zal later in het jaar voor het eerst zijn opwachting maken in de Giro d’Italia. Verder richt Sagan zich op de Tour de France en de Olympische Spelen.

“Mijn seizoen zal ook eindigen na de Tour en de Olympische Spelen. Het zullen zes zware maanden worden”, zo vertelde Sagan eerder op de ploegenpresentatie in het Duitse Kolbermoor. Maar nu lijkt de sterke sprinter in september nog aan de start te staan van de Okolo Slovenska, samen met zijn broer Juraj Sagan en mede-Slowaak Erik Baška.

Het zal een bijzondere ervaring worden voor Sagan, aangezien de eerste etappe vertrekt vanuit zijn geboorteplaats Zilina. De laatste editie van de Okolo Slovenska werd gewonnen door Yves Lampaert, voor Arnaud Démare en Stefan Küng.