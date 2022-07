Peter Sagan doet mee aan WK e-MTB: “Het wordt een feest”

Peter Sagan heeft een extra wedstrijd aan zijn programma toegevoegd. Dit zal geen wegkoers zijn, maar een wedstrijd in een heel andere discipline. Op vrijdag 26 augustus zal de renner van TotalEnergies in het Franse Les Gets namelijk meedoen aan het wereldkampioenschap e-mountainbike. Dat meldt La Gazzetta dello Sport.

Het is niet voor het eerst dat Sagan een uitstapje naar een ander wieleronderdeel maakt. De Slowaak was in de jeugdcategorieën ook actief in het veldrijden en het mountainbiken. In 2016 deed hij op de mountainbike nog mee aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Recentelijk, in juni dit jaar, reed hij in de Verenigde Staten de prestigieuze gravelkoers Unbound Gravel. Overigens is Sagan niet de eerste bekende wegrenner die het WK e-MTB betwist: Tom Pidcock veroverde in 2020 de wereldtitel.

Of Sagan, die momenteel op hoogtestage is in de Verenigde Staten, eveneens mee zal dingen om eremetaal, is twijfelachtig. Hij rijdt naar eigen zeggen namelijk puur voor het plezier. “Ik ben niet in staat om competitief te zijn en daar ga ik niet voor”, aldus de drievoudig wereldkampioen op de weg. “Voor mij wordt het een feest, een manier om een klein beetje van de liefde terug te geven die de fans mij hebben gegeven.”

Programma

De aanzet om mee te doen aan het wereldkampioenschap op de elektrische mountainbike komt volgens La Gazzetta dello Sport van verschillende sponsoren, te weten: Specialized, 100percent en Sportful. Voor het WK e-MTB betwist Sagan nog de BEMER Cyclassics in Duitsland (21 augustus), erna doet hij mee aan de Bretagne Classic in Frankrijk (28 augustus). Via de Canadese eendaagsen bereidt hij zich vervolgens voor op het wereldkampioenschap op de weg in het Australische Wollongong (25 september).