Peter Sagan begint seizoen in Tirreno-Adriatico

Peter Sagan begint woensdag aan zijn seizoen. De kopman van BORA-hansgrohe staat dan aan de start van Tirreno-Adriatico. Sagan moest zijn eerder geplande wedstrijden afzeggen omdat hij besmet raakte met het coronavirus.

Eerst viel het Vlaamse openingsweekend weg van het programma van Sagan en daarna moest de drievoudige wereldkampioen ook verstek geven voor Strade Bianche. BORA-hansgrohe meldde dat de Slowaak milde klachten had van zijn coronabesmetting, maar dat men wel zeker wilde zijn dat hij geen verdere schade heeft opgelopen.

Bovendien moest Sagan een trainingsachterstand wegwerken. Dat is inmiddels dus gelukt, want hij maakt onderdeel uit van de selectie voor Tirreno-Adriatico. In de zware etappes kan BORA-hansgrohe rekenen op Patrick Konrad en Matteo Fabbro.

Selectie BORA-hansgrohe voor Tirreno-Adriatico 2021 (10-16 maart)

Giovanni Aleotti

Maciej Bodnar

Marcus Burghardt

Matteo Fabbro

Patrick Konrad

Daniel Oss

Peter Sagan