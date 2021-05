Peter Sagan bedankt ploegmaats na ritzege: “Zij deden indrukwekkend werk”

Peter Sagan schreef maandag, net als in 2020, de tiende etappe van de Giro d’Italia op zijn naam. Na afloop had hij louter complimenten over voor zijn ploeggenoten van BORA-hansgrohe, die de laatste zestig kilometer kleurden en Sagan in een zetel naar de finish in Foligno loodsten. “Het was vandaag een heel goede dag voor ons”, reageert hij.

“We hebben geprobeerd wat we konden. Ik moet al mijn ploeggenoten bedanken, zij leverden indrukwekkend werk. Het ging vol gas op de laatste twee klimmetjes om de sprinters te lossen. Helaas was niet iedereen gelost”, kan de Slowaak lachen. “Maar ik heb gewonnen en daar ben ik heel blij mee.”

Tot op heden lukte het nog niet voor Sagan in deze Giro. Toch was hij er voor zijn gevoel al dichtbij. “Toen Caleb Ewan voor de tweede keer won, was ik heel goed. Die aankomst liep ook licht omhoog. Ik begon van achteren en had een goede snelheid, maar toen ik werd opgehouden. Ik ben blij dat ik daar overeind bleef”, kijkt hij terug. “Maar ik ben vooral blij om deze etappe nu te winnen. Het was geweldig werk van de ploeg.”

Door zijn ritzege is Sagan met 108 punten de nieuwe drager van de paarse puntentrui. Hij heeft zeventien punten voorsprong op Fernando Gaviria en Davide Cimolai. Of Sagan een doel maakt van die paarse trui? “Ik bekijk dat dag per dag. Dit was pas de tiende etappe, dus we hebben nog een halve Giro te gaan, maar ik zal mijn best doen”, vertelt hij.