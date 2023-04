Persman bevestigt: “Remco Evenepoel rijdt Amstel Gold Race niet”

Even ging dinsdagavond het verhaal rond dat Remco Evenepoel de Amstel Gold Race gaat rijden komend weekend. Daar zou de wereldkampioen zijn debuut maken in de Limburgse heuvelklassieker. Zou… Persman Phil Lowe van Soudal Quick-Step is echter duidelijk: “Nee, hij rijdt die koers niet!”

Via een Facebook-account onder de naam van Patrick Lefevere kwam het ‘nieuws’ de wereld in dat Evenepoel zondag zijn entree zou maken in de Amstel Gold Race. Dat klopt dus niet.

De Belgische kopman van Soudal Quick-Step reed eind maart nog de Ronde van Catalonië (waar hij tweede werd achter Primož Roglič, red.) en vertrok daarna op trainingskamp naar Tenerife in aanloop naar de Giro d’Italia, zijn hoofddoel. Daar verblijft hij momenteel nog altijd met enkele ploegmaats.

In aanloop naar de Giro, die op 6 mei van start gaat, rijdt Evenepoel echter nog maar een wedstrijd: Luik-Bastenaken-Luik op 23 april. Daarna volgt nog een korte periode op hoogte in aanloop naar de Ronde van Italië. Van een tussentijds toegevoegde deelname aan de Amstel Gold Race is dus geen sprake, volgens de ploeg van Evenepoel.