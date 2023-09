zondag 3 september 2023 om 19:58

Perfecte dag voor Wout van Aert in Tour of Britain: “Zo is een lead-out doen heel leuk”

Wout van Aert beleefde een ‘perfecte eerste dag’ in de Tour of Britain. De Belgische renner deed een goede lead-out voor Olav Kooij, die won, en werd zelf nog tweede. “Ik heb nog niet veel met Olav gereden, maar iedereen kan zien dat hij heel getalenteerd is.”

“Dit is de perfecte start, we hebben het heel mooi afgemaakt. Als ploeg hebben we vandaag alles goed gedaan. Het is heel leuk om hier deel vanuit te maken”, vertelde Van Aert via zijn ploeg. “Makkelijk ga ik de lead-out niet noemen, maar door het werk van de ploeg zaten we in een ideale positie. Het plan was om als eerste en tweede door de laatste bocht te komen en dat is volledig gelukt.”

In de laatste rechte lijn kon Van Aert zijn ploeggenoot ogenschijnlijk makkelijk naar de zege piloteren. Wat vond Van Aert zelf van het verzorgen van de lead-out? “Op deze manier is het leuk om dat te doen. Ik moet het echter meer doen om te zien of ik het leuk ga blijven vinden.”

Afsluiten deed de Belg met wat complimenten voor Kooij. “Ik heb nog niet heel veel met Olav gereden, maar iedereen kan zien dat hij zeer getalenteerd is. Ik ben blij dat we hier met een sterke ploeg aanwezig zijn. Zo kunnen we hopelijk nog etappes winnen.”