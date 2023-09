zondag 3 september 2023 om 16:59

Olav Kooij wint openingsrit Tour of Britain na lead-out Wout van Aert

Olav Kooij heeft de eerste etappe van de Tour of Britain gewonnen. De Nederlandse renner klopte zijn ploeggenoot Wout van Aert, die de lead-out verzorgde, en Sam Bennett in een massasprint. Kooij is natuurlijk ook de eerste leider van het algemeen klassement.

Op dag een in de Tour of Britain moesten de renners een etappe van 161,6 kilomeer afleggen. De start lag in Altrincham, de finish in Manchester. Onderweg moesten er een aantal bergjes beklommen worden, maar de verwachting was dat er ging gesprint worden voor de zege.

Tanfield mee voor TDT-Unibet

Al vroeg reed er een kopgroep van vijf weg. Met Harry Tanfield (TDT-Unibet), Jack Rootkin-Gray en Zeb Kyffin (Saint Piran) zaten er drie Britten mee, maar ook de Noor Fredrik Dversnes (Uno-X) en de Nieuw-Zeelander James Fouché (Bolton Equities Black Spoke) maakten deel uit van de ontsnapping van de dag.

Veel voorgift kregen de vijf nooit van het peloton. Daar zette Jumbo-Visma zich de hele dag op kop in functie van sprinter Olav Kooij. Terwijl Tanfield en Fouché, die onderweg de bergpunten pakte, zich weer lieten inlopen door het peloton, zette INEOS Grenadiers zich daar mee op kop. Rootkin-Gray, Kyffin en Dversnes gaven echter niet op en liepen zelfs weer wat uit.

Een-tweetje voor Kooij en Van Aert

Het drietal kon bijzonder lang standhouden. Bij het ingaan van de laatste vijf kilometer hadden ze nog steeds een kleine 20 seconden voorsprong. Na een nieuwe impuls in het peloton, onder meer door de mannen van BORA-hansgrohe, Movistar en Jumbo-Visma, werden de aanvallers dan toch gegrepen. Dat was echter pas op X kilometer van de streep.

Maar goed, sprinten dus. Jumbo-Visma kwam op een ideaal moment naar voren. Edoardo Affini bracht lead-out Wout van Aert en sprinter Kooij in perfecte positie. Van Aert deed vervolgens een knappe lead-out, waarna Kooij maar kort moest sprinten. De Nederlander sprintte overtuigend naar de zege, Van Aert had nog genoeg in de benen om tweede te worden. Sam Bennett werd derde.