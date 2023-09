zondag 3 september 2023 om 18:17

Olav Kooij looft lead-out Wout van Aert: “Geweldig dat hij erbij is”

Olav Kooij knalde zondag naar de zege in de eerste rit van de Tour of Britain. De Nederlander won de massasprint na een lead-out van ploeggenoot Wout van Aert. “Van Aert als lead-out hebben, geeft ontzettend veel vertrouwen.”

Kooij bedankte zijn ploeggenoten uitgebreid in het flashinterview: “De hele ploeg leverde een goede inspanning. Het was best lastig om de vluchters terug te halen, dat was al een flinke inspanning. Toch lukte het de ploeg om Wout en mij als eerste en tweede door de laatste bocht te krijgen. Daarna hoefde ik alleen maar voluit naar de finish.”

“Dat iedereen zo betrokken was, maakt de overwinning extra mooi”, aldus Kooij, die het natuurlijk ook over zijn lead-out had. “Hij is een van de beste wielrenners in de wereld. Om hem als lead-out te hebben, geeft ontzettend veel vertrouwen. Je kan erop vertrouwen dat het goedkomt. Het is geweldig dat hij erbij is.”