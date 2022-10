Per Strand Hagenes triomfeert in beloftenversie Parijs-Tours

Per Strand Hagenes heeft Parijs-Tours U23 op zijn naam geschreven. De Noor van Jumbo-Visma Development sloot in de laatste kilometers aan bij Mathis Le Berre, de laatst overgebleven vroege vluchter, en reed in de ultieme slotfase bij de Fransman weg. Hagenes kwam vervolgens solo over de streep.

Net als de profs, kregen de beloften in hun Parijs-Tours de nodige onverharde wegen en heuvels voorgeschoteld. Deze lagen allen in het tweede deel van de 178 kilometer lange wedstrijd. Na de start in Bonneval, was het aanvankelijk relatief vlak. In deze fase ontsnapten vijf renners: Simon Robin, Clément Le Boetez, Max Warmerdam, de Belg Luca de Meester en Mathis Le Berre, die ook op het WK in Wollongong al in de kopgroep zat.

Toen het verschil met het peloton ruim drie minuten was, gingen vier renners in de tegenaanval. Thomas Husni, Victor Bohal Lilian Jouanjan en Anthony Baudis wisten de oversteek te maken, zodat we uiteindelijk een kopgroep van negen hadden. Hun voorsprong betrof zo’n tachtig kilometer voor het einde – toen de eerste gravelstrook opdoemde – zo’n viereneenhalve minuut.

Le Berre trekt door

Met nog vijftig kilometer te gaan, waren daar nog drie minuten van over. Husni had zijn medevluchters op dit moment al moeten laten gaan, waardoor de kopgroep nog uit acht man bestond. Later vielen meer renners af, vooral nadat Le Berre doortrok op een van de gravelsectoren. Enkel Baudis en De Meester konden de toekomstig renner van Arkéa-Samsic volgen.

De drie koplopers hadden bij het ingaan van de laatste twintig kilometer een voorsprong van een minuut en 15 seconden op het eerste achtervolgende peloton, dat nog bestond uit zo’n dertig renners. Op dit punt versnelde Le Berre opnieuw. Dit keer braken ook Baudis en De Meester, waardoor we één man alleen op kop hadden.

Per Strand Hagenes

Gewonnen spel had Le Berre echter zeker niet. Eén achtervolger kwam op tien kilometer voor het einde op dertig seconden: Per Strand Hagenes. De Noor kwam beetje bij beetje wat dichter bij de Fransman en wist drie kilometer voor het einde de aansluiting te maken. Vervolgens liet Hagenes zijn metgezel met nog anderhalve kilometer te gaan achter. Hij kwam solo aan in Tours, waar Le Berre genoegen moest nemen met plek twee.