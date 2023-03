Per Strand Hagenes snelste in openingstijdrit Olympia’s Tour, 18-jarige Vlad Van Mechelen tweede

Per Strand Hagenes heeft de eerste rit van de Olympia’s Tour 2023 op zijn naam geschreven. De renner van Jumbo-Visma Devlopment was de snelste in de openingstijdrit van negen kilometer op het TT Circuit van Assen. Vlad Van Mechelen en Joshua Giddings werden tweede en derde. Hagenes is automatisch de eerste leider.

De openingsrit van de Olympia’s Tour speelde zich af op het TT Circuit in Assen. Daar moesten de renners een korte tijdrit tegen de klok afwerken. Op het menu stonden twee rondjes op het snelle circuit, goed voor een beproeving van negen kilometer. Het parcours was vlakker dan vlak en veel bochten waren er niet. Het was met andere woorden een tijdrit voor de echte powerhouses.

Brent Clé, een Belgische renner van Scorpions Racing, was de eerste starter in Assen. De omstandigheden waren niet ideaal; het regende gedurende heel de tijdrit en er stond ook flink wat wind. De allereerste richttijd kwam van een Brit, Harry Birchill. Hij zette een tijd neer van elf minuten en twintig seconden en was daarmee twaalf seconden sneller van de toenmalige nummer twee.

Van Mechelen verbaast

TDT-Unibet-renner Davide Bomboi deed zeven seconden beter dan Birchill, maar lang kon de Belg niet genieten van de leidersplaats. De Deense ex-prof Emil Vinjebo deed maar liefst twaalf seconden beter en klokte een tijd van elf minuten en één seconde. Vinjebo – die nog bijna in botsing kwam met een seingever – stond lang aan de leiding, maar dan volgde er een verrassing. De zeer jonge Vlad Van Mechelen (18 jaar) dook als eerste onder de elf minuten en deed vijf seconden beter dan Vinjebo.

Van Mechelen, die voor de opleidingsploeg van Team DSM rijdt, leek het te gaan redden. Joshua Giddings (Lotto Dstny Development) en Charlie Tanfield (Saint Piran) beten zich stuk op zijn tijd. Maar toen passeerde platwals Per Strand Hagenes, die als allerlaatste van start ging. De Noor van Jumbo-Visma Development was een van de favorieten een maakte die rol uiteindelijk ook waar. Zuur voor Van Mechelen, want Hagenes – twee weken terug boekte hij in de Ronde van Drenthe zijn eerste profzege – ging slechts een seconde onder de tijd van de jonge Belg.

Nederlandse Continental-teams tonen zich

De opleidingsploegen van de profteams verdeelden dus de prijzen, maar ook de Nederlandse Continental-teams kwamen goed voor de dag. Nationale beloftenkampioen tijdrijden Axel van der Tuuk werd namens Metec-Solarwatt de eerste Nederlander. Hij gaf dertien tellen toe op Strand Hagenes. Hij werd kort gevolgd door Rick Ottema (vorig jaar vijfde in OT en onlangs zeven in de Ster van Zwolle) van Allinq. Net als Lars Boven (Jumbo-Visma Development) deed hij een seconde langer over het traject in Assen.

Tim Marsman (Metec-Solarwatt) werd elfde op vijftien tellen, terwijl Frank van den Broek van ABLOC – vorig jaar nog clubrenner – knap dertiende werd op twintig tellen. Ook Menno Huising (negentiende, Jumbo-Visma Development) en Nils Sincheck (twintigste, ABLOC) eindigden in de top-20. Favorieten voor de eindzege Tomáš Kopecký, Tibor Del Grosso, Tim Torn Teutenberg, Joren Bloem en Sakarias Koller Løland eindigden respectievelijk zeventiende, 26ste, 30ste, 33ste en 52ste.

Tijdritspecialist Enzo Leijnse kwam in het stuk niet voor. Net als een aantal andere renners kreeg hij te maken met pech, waardoor de renner van Development Team DSM moest overstappen op zijn gewone fiets. Net voor de finish werd hij ingehaald door ritwinnaar Strand Hagenes.