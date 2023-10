dinsdag 3 oktober 2023 om 17:25

Per Strand Hagenes vergeet te juichen, maar wint wel solo de Münsterland Giro

Per Strand Hagenes heeft een zware editie van de Sparkassen Münsterland Giro op zijn naam geschreven. De talentvolle Noor, eigenlijk nog lid van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, profiteerde optimaal van een overtal van Jumbo-Visma in de kopgroep van tien man. Ruim twee kilometer voor de meet reed hij weg, waarna hij solo over de meet kwam. Kaden Groves en Mads Pedersen mochten mee het podium op.

De Sparkassen Münsterland Giro kon ook dit jaar weer rekenen op een meer dan aantrekkelijk deelnemersveld. Met Jasper Philipsen, Olav Kooij (de winnaar van vorig jaar), Tim Merlier, Caleb Ewan, Mads Pedersen en Gerben Thijssen, om maar enkele namen te noemen, stonden heel wat topsprinters aan het vertrek in Osnabrück. Deze rappe mannen konden zich opmaken voor een sprintclash in finishplaats Münster, al moesten ze onderweg nog wel de nodige klimmetjes zien te verteren.

Koers spat al vroeg uiteen, elitegroep met meerdere grote namen

Van een gezapige openingsfase was absoluut geen sprake. Door het slechte weer brak het peloton al snel in meerdere stukken, en konden we al snel spreken van een eerste elitegroep van goed dertig renners. Aardig wat grote namen waren attent en hadden de slag niet gemist, met onder meer Laporte, Merlier, Pedersen, Danny van Poppel, John Degenkolb, Kaden Groves en Nils Politt. Jumbo-Visma was goed vertegenwoordigd in de eerste groep, met ook nog Edoardo Affini en Per Strand Hagenes.

De Nederlandse formatie moest het voorin wel doen zonder Olav Kooij. De titelverdediger en een van de topfavorieten voor de zege had zich laten verrassen en was al in een vroeg stadium op achtervolgen aangewezen. Kooij bevond zich in een tweede peloton, dat werd aangevoerd door de mannen van Tudor. De Zwitserse formatie probeerde de scheve situatie nog recht te zetten, maar verloor wel steeds meer terrein ten opzichte van de eerste groep.

Verschil blijft klein

Groter dan twee minuten werd de voorsprong van de kopgroep nooit, ook omdat in de regen de gladheid toenam. Onder meer Laporte en Casper van Uden gingen onderuit vooraan, maar zij konden wel nog terugkeren. In het peloton werd namelijk ook gevallen in alle nattigheid. Naast Tudor zetten ook Intermarché-Circus-Wanty en Jayco AlUla zich op kop in het peloton in de heuvelzone.

Op de laatste beklimming van de Grafenstraße (1,2 km aan 4%) maakte Van Poppel de koers hard in de kopgroep, waardoor tien renners overbleven. Hij bleef zo over met ploegmaat Jonas Koch, Laporte, Affini, Hagenes, Groves, Pedersen, Edward Planckaert, Nils Eekhoff en Søren Waerenskjold. Alle geloste vluchters werden opgeslokt door het uitgedunde peloton, dat met een minuut achterstand aan de laatste vlakke 60 kilometers begon.

Elastiek breekt in het peloton

In dat uitgedunde peloton was het vooral Jayco AlUla dat de kop nam, waarna ook Tudor en Lotto Dstny wat gingen meedraaien. Het gat bleef lang hangen rond de 45 seconden, waarna het in de laatste 20 kilometer weer opliep. Door goed stoorwerk van BORA-hansgrohe in het peloton werd daar de moed opgegeven. De winnaar moesten we dus in de kopgroep van tien zoeken.

Zes kilometer voor de meet begon het pokeren met een aanval van Van Poppel. Laporte en Eekhoff slopen weg bij het ingaan van de laatste ronde, maar werden ingerekend door de helpers van Groves en Van Poppel. Jumbo-Visma probeerde haar overtal uit te spelen, want de jonge Hagenes was op 2,3 kilometer de volgende aanvaller. Hij sloeg direct een enorm gat, omdat Planckaert moegestreden was.

Te vroeg juichen? Nee, vergeten te juichen!

De achtervolgende groep viel stil, waardoor de nog maar 20-jarige Noor zijn derde profzege mocht gaan vieren. Althans, vieren… Hagenes vergat te juichen toen hij over de streep kwam, denkend dat hij nog een rondje moest. Geen juichende finishfoto dus, maar wel een overwinning, na eerdere zeges dit jaar in de Ronde van Drenthe en de Vierdaagse van Duinkerke.

In de sprint om de tweede plaats was Groves de snelste, voor Pedersen, Eekhoff en Van Poppel. Laporte en Affini werden zevende en achtste, maar konden wel de overwinning vieren met ploegmaat Hagenes.