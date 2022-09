Pepijn Reinderink maakt overstap naar Soudal-Quick-Step Development Team

Pepijn Reinderink rijdt in 2023 voor de opleidingsploeg van Soudal-Quick-Step (de opvolger van Quick-Step-Alpha Vinyl). De 20-jarige Nederlander, die overkomt van Development Team DSM, heeft een contract voor één jaar getekend.

“Het voelt speciaal om bij het DEVO team te komen”, zegt Reinderink in een persbericht van Soudal-Quick-Step Development Team, dat volgend jaar debuteert in het peloton. “Het WorldTour-team is een van de topteams in de wielerwereld, en ik hou ook van Belgische teams. Bij de junioren reed ik voor Balen BC. Dit jaar kreeg ik niet veel eigen kansen, maar ik kijk niettemin met een goed gevoel terug.”

Reinderink reed twee jaar voor de opleidingsploeg van Team DSM. Zijn meest in het oog springende uitslag in die periode is een vijfde plaats in de vierde etappe van de voorbije Alpes Isère Tour. Dit jaar deed hij ook mee aan de Tour of the Alps, die hij als 52ste afsloot. Op het moment is Reinderink geblesseerd: bij een botsing op training liep hij een gescheurde pees op. “Ik moet nu revalideren, maar ik ben gemotiveerd om volgend jaar sterk terug te komen.”

Op het rooster van Soudal-Quick-Step Development Team staan inmiddels vier namen. Naast Reinderink zijn dat de Belgen Senne Hulsmans, Jonathan Vervenne en William Junior Lecerf.