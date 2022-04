Pello Bilbao slaat dubbelslag in Tour of the Alps

Pello Bilbao heeft de tweede etappe van de Tour of the Alps gewonnen. Vroeg in de rit naar Lana kwam een gevaarlijke kopgroep tot stand waarin de speerpunten van Bahrain-Victorious de slag hadden gemist. De ploeg wist de scheve situatie echter recht te trekken, waarna Bilbao de sprint van een klein peloton won en het harde werk van zijn ploeg beloonde.

Na de openingsetappe, gewonnen door vroege vluchter Geoffrey Bouchard, ging de ronde verder met opnieuw een zware rit. Er werd onmiddellijk afgetrapt met een fikse klim, de Passo Rolle. Na een lange afdaling naar de vallei van de Adige, volgde de tweede klim van de dag, de Passo della Mendola. Na een afdaling van kwamen de renners bij de volgende, en tevens laatste hindernis, de Passo Palade. Daarna moesten de renners enkel nog afdalen richting de finish in Lana. Even voor half twaalf werd de koers op gang gebracht.

Op de Passo Rolle was het meteen koers en kwam een sterke ontsnapping tot stand. Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious), Miguel Ángel López, Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), Pavel Sivakov (INEOS), Felix Gall (AG2R), Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe), Jonathan Caicedo (EF-EasyPost), Mauro Badilatti, Michael Storer (Groupama-FDJ), Carl Frederik Hagen (Israel-Premier Tech) en Thymen Arensman (DSM) sloegen de handen ineen en pakten ruim drie minuten op het peloton.

Bahrain-Victorious jaagt op gevaarlijke kopgroep

Ondanks dat Bahrain-Victorious Pernsteiner in de kopgroep had, ging de ploeg van Pello Bilbao en Mikel Landa vol in de achtervolging omdat te veel gevaarlijke mannen van voren zaten. Door deze versnelling, begon de voorsprong van de aanvallers terug te lopen. Op de tweede klim van de dag, de Passo della Mendola, viel Sivakov aan, waarmee de kopgroep explodeerde. In eerste instantie konden Pernsteiner, Storer en Arensman mee met de renner van INEOS Grenadiers, die sinds dit jaar onder de Franse nationaliteit koerst.

Nadat Pernsteiner zich had laten terugzakken om zijn ploeg te helpen en Arensman bij een nieuwe versnelling eraf moest, bleven Sivakov en Storer op de Passo Palade samen over. Ondertussen waaiden de andere vroege vluchters terug in het peloton, waarmee Bahrain-Victorious de situatie weer onder controle had. Met Geoffrey Bouchard op achterstand, lag Bilbao op polepositie om de nieuwe leider te worden. In de laatste tien kilometer werden Sivakov en Storer als laatste vluchters bijgehaald, waardoor een klein peloton op de finish in Lana afstevende.

Bahrain-Victorious trok de sprint aan voor Bilbao, die het werk van zijn ploeg succesvol afrondde. Romain Bardet kwam als tweede over de aankomst, Attila Valter werd derde. Felix Gall en Eddie Dunbar maakten de top vijf compleet. Geoffrey Bouchard kwam in een tweede groep op 35 tellen achterstand over de streep en moest zijn leiderstrui afstaan aan Bilbao.