Pello Bilbao na felbevochten zege: “Zo veel actie in het begin niet verwacht”

Pello Bilbao tikte vandaag zijn tweede zege van het seizoen binnen. Nadat hij eerder deze maand al een etappe won in de Ronde van het Baskenland, boekte hij nu een felbevochten ritzege in de Tour of the Alps.

“We wisten dat het lastiger in het begin zou zijn dan op het einde. Maar ik had toch niet zo’n grote actie op de Passo Rolle verwacht”, vertelde Bilbao na afloop van de tweede etappe van de ronde door Italië en Oostenrijk. “Maar we reden een goed tempo met elke renner van de ploeg. Iedereen deed zijn best. Uiteindelijk zaten we nog met vier renners in zo’n kleine groep en mijn ploegmaats zetten me dan nog goed af. Dit mocht niet fout lopen.”

Zijn felbevochten overwinning gingen de renner en zijn ploeg Bahrain-Victorious niet in de koude kleren zitten. “We hebben veel energie verspeeld, maar we hebben nog drie belangrijke dagen voor de boeg. We rijden elke dag zoals een klassieker en gaan voor dagwinst. Wielrennen is een teamsport, dat is vandaag bewezen. Ik had elke renner vandaag nodig om deze zege te halen”, zei de Spanjaard verder.

Bilbao was zijn ploeg kortom dankbaar. “Het was leuk dat het team voor mij werkte. Er komen zeker ook nog momenten waarop ik voor hen zal werken, dat heb ik ook in het verleden altijd gedaan. Ik verkeer in de beste vorm die ik ooit heb gehad.” Over dat zijn team de achtervolging op de sterke kopgroep leidde, vertelde hij: “Het is normaal dat we onze verantwoordelijkheid moesten nemen.”

Roze trui

“Of ik nu aan de roze trui in de Giro d’Italia denk? Dat zou een droom zijn. Het is een koers waar ik enorm van hou”, blikte hij alvast vooruit op de Grote Ronde die op vrijdag 6 mei in de Hongaarse hoofdstad Boedapest begint. “Het is een droom die ik nog moet waarmaken. Maar het wordt niet gemakkelijk, want ik ben goed in de regelmaat, maar ik ben niet de beste klimmer en ook niet de beste tijdrijder.”

Tot slot werd hem ook nog gevraagd naar de gezondheidsproblemen van zijn ploegmaat Sonny Colbrelli, die na de openingsetappe van de Volta a Catalunya met een hartritmestoornis kampte en daardoor onwel werd. “Hoe ik daarmee omga? Het was een moeilijke situatie. Maar dat gebeurt in het leven, ook in andere sporten. Het is moeilijk te aanvaarden en het was een schok. Maar er is meer in het leven dan wielrennen.”