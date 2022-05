Pello Bilbao na derde plaats: “Ik wist dat het een goede dag kon zijn voor mij”

Pello Bilbao reed in de openingsetappe van de Giro d’Italia naar de derde plaats. De Spanjaard van Bahrain Victorious was dan ook de beste renner van de mannen die voor het algemeen klassement rijden. “De derde plaats is een goede manier om de Giro te beginnen.”

Dat Bilbao in goede vorm verkeert, bewezen zijn uitslagen van dit seizoen al. In de eerste rit van de Ronde van Italië sprintte hij mee voor de winst, maar aan Mathieu van der Poel en Biniam Girmay was niets te doen. De 32-jarige renner legde uiteindelijk beslag op de derde plaats, mede door de val van Caleb Ewan. “‘Ik wist niet goed hoe sterk ik was, de verliep zo makkelijk. Ik wist wel dat vandaag een goede dag voor mij kon zijn”, aldus Bilbao op de site van de ploeg.

“Phil (Bauhaus, red.) gaf me veel steun in de sprint, hij positioneerde me voor de bocht in het begin van de slotklim. Uiteindelijk verloor ik mijn positie door een valpartij op twee kilometer van de finish. Gelukkig kon ik terugkeren in de eerste rijen van het peloton en was ik attent bij de beslissende aanval. De derde plaats is een goede manier om de Giro te beginnen”, vertelde de Spanjaard.

Dankzij de bonificaties heeft Bilbao momenteel ook acht seconden voorsprong op een aantal concurrenten.