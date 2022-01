Pello Bilbao: “Ik wil top-5 rijden in de Giro of Vuelta”

Pello Bibao heeft een lange rustperiode achter de rug. Sinds de Ronde van Frankrijk kwam de Spanjaard niet meer in actie, maar na het volle programma dat hij daarvoor kende is dat niet heel verwonderlijk. Door zowel in 2020 als 2021 de dubbel Giro-Tour te doen reed hij in één jaar tijd namelijk vier grote rondes. “Ik merkte dat ik op aan het branden was”, vertelt hij nu aan Deia. In dit interview gaat hij dieper in op het mentale aspect van wielrennen, zijn traptechniek en zijn ambities voor 2022.

Vanwege de veranderde kalender in 2020, hebben veel renners een drukke periode gehad, zegt Bilbao. “We waren ons er allemaal bewust van de last die we moesten dragen. Ik ging er goed mee om, maar het is waar dat er in de laatste Ronde van Frankrijk bepaalde momenten waren dat ik merkte dat de competitie en stress die bij de Tour horen hun tol van me eisten”, geeft hij zijn persoonlijke ervaring weer.

“De Tour is een wedstrijd die je tot de limiet laat gaan”

Hoewel hij nog als negende eindigde in de Tour, was het dus vooral die ronde die hem zwaar viel. “De Tour is een wedstrijd die je tot de limiet laat gaan. Als je de mentale frisheid hebt, kun je heel veel aan. Maar bij mij was het mentaal meer op dan fysiek. Als het hoofd niet meer kan bevelen, doet het lichaam alleen maar meer pijn”, legt de renner van Bahrain-Victorious uit.

Om die reden nam Bilbao dus een lange rustperiode. “Ik dacht dat het noodzakelijk was om veel van mijn conditie te verliezen en even afstand te nemen van het leven van een atleet. Ik heb een maand afstand genomen van de fiets. Je merkt dat je krachten afnemen, dat je niet langer dezelfde bent, dezelfde vermogens kan trappen – dat is het moment dat je tegen jezelf zegt: ‘Laten we er weer aan gaan werken.’ Nu is het zaak om weer te verbeteren, zelfs beter te worden dan vorig jaar, en mezelf te verrassen”, kijkt hij vooruit.

Tijdritten en traptechniek

Vooral in de tijdritten wil Bilbao weer beter worden. “Ik heb het gevoel dat mijn tijdritkwaliteiten wat achteruit zijn gegaan en ik wil weer terug naar het niveau van twee, drie jaar geleden”, klinkt het. Een andere punt waarop hij nog verbeteringsmogelijkheden ziet, is zijn traptechniek. “Het kan niet gezegd worden dat ik een slechte techniek heb, aangezien ik goede resultaten heb behaald, maar ik zie wat fouten in mijn pedaalslag.”

“Het is er door de jaren heen onbewust ingeslopen. Nu proberen we een meer geraffineerde, orthodoxe stijl. Het belangrijke is echter niet de esthetiek, maar de effectiviteit. Daar is denk ik ruimte voor verbetering”, stelt de 31-jarige renner.

Top-5 in Giro of Vuelta

Bilbao laat ook nog weten de Tour dit jaar te laten schieten, omdat hij van afwisseling houdt. In de Giro en Vuelta, die hij wel wil betwisten, heeft hij echter grote plannen. “Ik zou graag top-5 in de Giro of Vuelta rijden. Of – waarom niet? – op het podium staan in één van deze wedstrijden”, klinkt het ambitieus. Verder heeft Bilbao een doel gemaakt van de Ronde van het Baskenland, waar hij eveneens podium wil rijden en een rit hoopt te winnen. “Strade Bianche is ook een wedstrijd die ik aangekruist heb”, geeft hij tot slot aan.