Pedrero na eerste profzege: “En nu proberen om de leiderstrui te verdedigen”

Antonio Pedrero liet de voorbije jaren al mooie dingen zien bergop, maar de Spaanse klimmer van Movistar zocht op zijn 29ste nog altijd naar zijn eerste profzege. Zaterdag was het dan eindelijk raak in La Route d’Occitanie. “Dit zorgt natuurlijk voor heel erg veel vreugde”, liet Pedrero na afloop weten.

In de derde etappe van La Route d’Occitanie, met aankomst op Le Mourtis, was de 29-jarige Spanjaard dus voor het eerst succesvol als profrenner. Uit een elitegroepje wist Pedrero al vroeg op de beklimming weg te rijden, om vervolgens op overtuigende wijze naar zijn eerste profoverwinning te soleren. Jesús Herrada werd op veertig seconden tweede, Óscar Rodríguez kwam als derde over de finish.

“Ik ben echt heel erg blij met deze overwinning. Ik koers graag in La Route d’Occitanie, het is een wedstrijd die me goed ligt. Ik reed er de voorbije jaren altijd voor een kopman. Dat ik hier nu zelf win, zorgt natuurlijk voor erg veel vreugde. Dit is mijn eerste rittenkoers sinds de Giro d’Italia. Het was een bijzonder zware etappe en om eerlijk te zijn voelde ik me bij momenten ook niet zo goed.”

“In de finale wisten Gregor (Mühlberger, red.) en ik een eerste schifting te overleven. Ik vroeg aan Gregor om het tempo wat te verhogen en ik besloot uiteindelijk zelf te versnellen”, aldus Pedrero, die straks als leider mag beginnen aan de slotetappe met aankomst op Duilhac-Sous-Peyrepertuse (4,4 km aan 8,5%). “Of we nu de leiderstrui gaan verdedigen? Dat gaan we zeker proberen!”