Pedersen zorgt niet voor stunt op openingsdag: “Alles gedaan wat ik kon”

Mads Pedersen zal op de openingsdag van de Ronde van Frankrijk, in eigen land, het geel niet pakken. De Deen stond bij binnenkomst tweede, achter Mathieu van der Poel. “Ik heb alles gedaan wat ik kon vandaag”, zegt Pedersen na afloop.

“Ik heb me op de best mogelijke manier voorbereid, ik heb nog nooit zoveel specifieke trainingen gedaan”, aldus de renner van Trek-Segafredo, die gehoopt had op een stunt in de openingstijdrit. Toch is hij niet ontevreden. “Ik ben behoorlijk blij, ik sta slechts 1,8 seconden achter Van der Poel. Het is spijtig dat het slechts twee seconden is, maar uiteindelijk ben ik tevreden. Om deze sfeer te hebben in Denemarken, met al de mensen, dat is een ervaring die ik niet snel zal vergeten.”

Pedersen reed, net als voorlopig alle deelnemers, over natte wegen. Dat zorgde ervoor dat de tijdrit niet zonder gevaren was. “In een tijdrit als deze, met de regen en in een grote stad als deze, moet je risico’s nemen. Natuurlijk was het een andere tijdrit dan we verwacht hadden. We moeten meer doorduwen tussen de bochten in en minder snel door de bochten zelf gaan. Je moet balanceren tussen risico’s en het veilig houden.”

In de tweede etappe, van Roskilde naar Nyborg, krijgt Pedersen weer een kans op succes. “Morgen schroef ik de sprintbenen eronder en hopen we op het beste.”