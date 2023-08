Pechvogel Tijssen vecht zich in ‘slagveld’ naar ereplaats: “Nog nooit zo afgezien”

Video

Viego Tijssen liet zich goed zien in de openingsfase van het WK wielrennen voor junioren, maar kreeg al snel af te rekenen met pech. In de tweede ronde, terwijl hij solo voorop reed, viel zijn ketting eraf. “Dat was zuur”, zei de Nederlander na afloop voor de camera van WielerFlits.

“We hadden het plan om in de vroege vlucht te komen”, begint Tijssen zijn verhaal. “Na een halve ronde zag ik een kans. Ik dacht ik pak hem, in de hoop dat ik nog vier, vijf man mee zou krijgen. Dat gebeurde helaas niet. Op een gegeven moment had ik volgens mij een voorsprong van 25 seconden, maar viel mijn ketting er aan de binnenkant af op een klimmetje. Dat was zuur. Maar gelukkig kon ik weer aansluiten in het peloton.”

Uiteindelijk zou Tijssen nog als achttiende eindigen. Wat voor soort koers was daaraan vooraf gegaan? “Het was één grote afvalrace, één groot slagveld. Er werd gewoon heel hard gekoerst vanaf het begin. Iedereen wist dat het lastig was en dat je positie belangrijk was. Het was vechten naar elke bocht, voor elk klimmetje. Het was voor iedereen gewoon overleven.”

“Ik weet niet of het parcours onderschat is. Iedereen wist wel dat het zwaar was, maar voor mij was dit een hele nieuwe dimensie van diepgaan. Ik heb nog nooit zo hard afgezien in koers. Je probeert mentaal niet te kraken. Ik denk dat dat de key is vandaag, blijven vechten van klim naar klim.”

“Voor veel van ons was het een kwestie van niet beter kunnen”

De overwinning ging uiteindelijk naar een Deen, Albert Withen Philipsen. “Hij reed het hele seizoen al heel sterk. Het is helaas niet de winnaar die we hadden gehoopt, maar hij was gewoon de beste.”

Wat zal er bij de Nederlandse ploeg in de nabespreking gezegd worden? “Voor veel van ons was het vandaag een kwestie van niet beter kunnen. Als we tactisch betere keuzes hadden gemaakt, hadden we wellicht verder gezeten in de koers. Maar blijkbaar was hij (Philipsen, red.) vandaag de sterkste. Niemand kon aan hem tippen, dus wij ook niet.”

