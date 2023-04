Pech voor Marianne Vos in Parijs-Roubaix: “Heb de voorkant niet echt gezien”

Marianne Vos eindigde zaterdag nog als tiende in de derde editie van Parijs-Roubaix Femmes, maar haar wedstrijd bestond vooral uit achtervolgen. De kopvrouw van Jumbo-Visma kreeg namelijk af te rekenen met de nodige pech. “Ik heb de voorkant niet echt gezien vandaag”, zegt ze op de site van haar ploeg.

“Ik lag vlak voor de eerste strook bij een valpartij en daarna reed ik lek”, legt Vos uit. “Toen moest ik van groepje naar groepje en werd ik iedere keer door ploeggenoten opgehaald. Het heeft geen zin om iedereen te laten wachten, want dan houd je niemand meer over voorin. Er zat niks anders op dan vol door te rijden. Ik heb aan het einde veel hulp gehad.”

Samen met het uitgedunde ‘peloton’ wist Vos nog terug te komen bij de groep der favorieten, die vervolgens weer tot op tien seconden naderde van de vroege vluchtsters. Uiteindelijk zou ze echter voor plek zeven sprinten. “Ik had nooit gedacht dat we nog zo dichtbij zouden komen. Het was flink afzien, maar het blijkt maar weer dat nooit opgeven loont. Volgens mij hebben de toeschouwers een mooie wedstrijd gezien.”

