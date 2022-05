Pech blijft Sep Vanmarcke achtervolgen: renner test positief op corona

Het zit Sep Vanmarcke niet mee. De 33-jarige klassiekerspecialist van Israel-Premier Tech kende door ziekte een frustrerend voorjaar en ziet nu ook zijn terugkeer in het wielerpeloton verstoord worden. Vanmarcke testte namelijk positief op het coronavirus en zal de Tour of Norway (24-29 mei) aan zich voorbij moeten laten gaan.

Vanmarcke heeft geen symptomen en voelt zich dus niet ziek, maar zal zijn rentree moeten uitstellen. “Na een lange trainingsperiode en een goed trainingskamp in Spanje was ik klaar om eindelijk weer in competitie te treden in de Tour of Norway”, laat Vanmarcke weten via zijn Instagram-pagina. “Tot ik een positieve PCR-test afleverde. Onverwacht, want ik voel en voelde me niet ziek. Ook de tweede test is positief.”

Nieuwe doelen

“Het is frustrerend om andermaal een tegenslag te krijgen in dit seizoen vol obstakels”, vervolgt Vanmarcke, die echter alweer vooruit kijkt naar volgende doelen. “Ze hebben me aangeraden om nu minstens een week niet te trainen. Hopelijk test ik na een week weer negatief, en kan ik weer beginnen met trainen met het oog op de Belgische wedstrijden in juni.”

In het voorjaar sukkelde de Belg al met zijn gezondheid, waardoor hij moest passen voor meerdere grote klassiekers. “Uit een longonderzoek bleek dat mijn lichaam niet voldoende hersteld is van een mycoplasma, een dubbele longontsteking. Dat beest is gedood door de antibiotica, maar de naweeën blijven mijn lichaam uitputten. Op de foto’s van mijn longen zie je dat er een soort van wolk in zit, wat de ademhalingsproblemen verklaart”, liet Vanmarcke in april weten.