Pawel Poljanski (30) stopt ondanks aanbod uit de WorldTour

Paweł Poljański heeft zijn laatste wedstrijd als wielerprof gereden. Ondanks een aanbod voor een nieuw contract in de WorldTour zet de Poolse klimmer van BORA-hansgrohe een punt achter zijn carrière.

Poljański trad in 2014, bij Tinkoff-Saxo, toe tot het profpeloton. In drie seizoenen bij de Russische ploeg reed de Pool tweemaal de Giro d’Italia en een keer de Vuelta a España. In die ronden stond hij steeds zijn landgenoot Rafał Majka bij. Zelf eindigde hij onder meer negende in de Ronde van Oostenrijk van 2015. In 2017 volgde hij Majka naar BORA-hansgrohe, waar hij tot aan afgelopen seizoen reed.

“Het was een van de moeilijkste beslissingen in jaren”, laat Poljański weten via zijn social media. “Ik droomde er altijd van om bij de beste ploegen ter wereld te rijden – en dat heb ik gedaan. Ik heb geweldige mensen ontmoet en beleefde veel mooie momenten in het peloton. Ondanks een aanbod voor een nieuw contract in de WorldTour zet ik nu een punt achter deze periode in mijn leven.”

Toekomstperspectief

“Ik heb het contract niet getekend, omdat het me geen beter toekomstperspectief gaf dan het nieuwe pad dat ik nu insla. De wielersport heeft me veel doorzettingsvermogen opgeleverd en veel opofferingen gekost. Met bakken ervaring begin ik aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Het was een groot avontuur van meer dan vijftien jaar. Ik ben blij dat ik zolang in de wielersport actief kon zijn”, aldus de Pool.