Pavel Sivakov kampt met hamstringblessure

De seizoensstart van Pavel Sivakov bij zijn nieuwe ploeg UAE Emirates is behoorlijk in het water gevallen. Door een hamstringblessure heeft de Franse klimmer de Ronde van Valencia vroegtijdig moeten verlaten.

“Helaas kon Pavel Sivakov niet van start gaan in de derde etappe van de Ronde van Valencia door een peesblessure aan zijn hamstring”, laat UAE Emirates weten in een kort statement. Sivakov keert terug naar huis om te herstellen en te revalideren, waarna hij zich gaat voorbereiden op zijn aankomende wedstrijden.

In ieder geval Parijs-Nice en de Tour de France staan op het programma van Sivakov, die deze winter de overstap maakte van INEOS Grenadiers naar het UAE Emirates van kopman Tadej Pogačar.

Unfortunately @PavelSivakov was ruled out of stage 3 of #75VCV this morning due to a hamstring tendon injury. He will now recover, commence a rehab program, and focus on the next races.

Get well soon Pavel 🙏. #WeAreUAE pic.twitter.com/ZfbarJ0KkF

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) February 2, 2024