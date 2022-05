Pavel Sivakov is geen Rus meer: “Was beetje bang om als verrader beschouwd te worden”

Pavel Sivakov reed tot voor kort op een Russische licentie, maar wilde zich al langere tijd laten naturaliseren tot Fransman. Na de inval van Rusland in Oekraïne liet hij dat proces versnellen en dus koerst hij sinds begin maart onder de Franse vlag. “Ik ben zo blij, ik heb echt geen spijt van deze keuze”, zegt de klimmer van INEOS Grenadiers nu tegen L’Équipe.

“Ik was een beetje bang om door sommige Russen als een verrader te worden beschouwd”, vertelt Sivakov, die geboren werd in Italië, maar opgroeide in Frankrijk. “Ik kreeg wel wat negatieve reacties op social media, maar het was echt miniem: 95 procent van de mensen begreep en steunde me.”

Sinds hij van nationaliteit veranderd is, voelt Sivakov zich niet een ander mens, vertelt hij. “Het veranderen van nationaliteit heeft mij als renner niet veranderd, maar ik heb het gevoel dat het iets aan mij als man heeft veranderd. Ik vind het moeilijk om dat gevoel te beschrijven, maar ja, ik voel me anders”, aldus de 24-jarige renner, die momenteel actief is in de Giro d’Italia. In de Italiaanse ronde stelt hij zich den dienst van kopman Richard Carapaz.

Franse kampioenschappen

Nu hij officieel Fransman is, kan hij ook uitkomen voor het nationale team en meedoen aan de Franse kampioenschappen. Die kampioenschappen worden dit jaar gehouden van 23 tot en met 26 juni gehouden in Cholet. “Ik wil echt meedoen”, aldus Sivakov, die nog niet zeker is of hij daadwerkelijk start. “In de jeugdcategorieën zag ik mijn vrienden altijd naar de Franse kampioenschappen gaan en ik kon nooit mee. Als het in mijn wedstrijdkalender past, zal ik er zijn. Het zou een symbolische bevestiging zijn van het feit dat ik een Franse renner ben.”