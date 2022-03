Pavel Sivakov verruilt Russische voor Franse nationaliteit: “Wilde proces versnellen”

Pavel Sivakov gaat per direct door het leven als Fransman. De klimmer van INEOS Grenadiers reed tot voor kort op een Russische licentie, maar de UCI is akkoord gegaan met zijn andere nationaliteit. “Gegeven de huidige situatie in Oekraïne, wilde ik dit proces versnellen”, aldus Sivakov.

Op 2 maart heeft de UCI de nationaliteitsverandering officieel goedgekeurd, waardoor Sivakov per direct onder de Franse vlag kan koersen. De internationale wielerunie kondigde al aan dat het soepeler om zou gaan met Russische wielrenners die een andere nationaliteit willen aannemen, vanwege de huidige oorlog in Oekraïne.

‘Frankrijk voelt als thuis’

Sivakov is geboren in Italië, maar heeft sterkere banden met Frankrijk. “Ik ben daar naartoe verhuisd toen ik een jaar oud was. Ik ben in Frankrijk opgegroeid, ben daar naar school gegaan en daar verliefd geworden op mijn fiets. Het voelt als thuis”, vertelt hij. “Ik wilde de Franse nationaliteit al enige tijd en heb die aanvraag gedaan bij de UCI, maar gegeven de huidige situatie in Oekraïne, wilde ik dit proces versnellen.”

“Ik wilde de UCI en de ploeg bedanken voor hun hulp in dit proces. Zij hebben dit realiteit gemaakt. Ik heb nu de kans om als Fransman internationale koersen te rijden en dat maakt mij heel blij. Het is een droom om in 2024 de Olympische Spelen te rijden in Parijs”, aldus Sivakov. “En zoals ik eerder al zei, ben ik volledig tegen deze oorlog. Al mijn gedachten zijn bij de mensen in Oekraïne. Ik hoop dat er snel vrede is en dat er snel een einde komt aan dit lijden in Oekraïne.”

Sivakov had de komende tijd onder neutrale vlag moeten koersen voor INEOS Grenadiers, als hij had vastgehouden aan zijn Russische licentie.