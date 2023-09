woensdag 13 september 2023 om 16:05

Pavel Sivakov is de sterkste en de slimste in Giro della Toscana, Pogacar vierde bij comeback

De rentree van Tadej Pogačar heeft niet tot een overwinning geleid voor de Sloveen. In de Giro della Toscana bleek zijn niveau niet goed genoeg om een gooi te doen naar de overwinning. Die ging namelijk naar Pavel Sivakov, die samen met Richard Carapaz in de finale belandde en hem te slim af was. De coureur van INEOS Grenadiers verraste Carapaz op een brug en kwam solo over de finish.

De Giro della Toscana, met start en finish in Pontedera, kende een relatief vlakke openingsfase van bijna 100 kilometer. Daarna stond twee keer achter elkaar de scherprechter te wachten die deze koers al jaren kleurt, de Monte Serra (9,3 km aan 6,6%). Na de top van de laatste klim wachtte nog een afdaling van 13 kilometer en nog 14 vlakke kilometers naar de finish.

Uit een oorspronkelijke kopgroep van negen renners bleven na de eerste beklimming van de Monte Serra vier vluchters over. Op 75 kilometer van de meet hadden Walter Calzoni (Q36.5), Alessandro De Marchi (Jayco AlUla), Andrea Garosio (EOLO-Kometa) en Jérémy Cabot (TotalEnergies) anderhalve minuut voorsprong op het uitgedunde peloton, waar alle ogen gericht waren op de comeback van Tadej Pogacar.

Pogačar moet Sivakov en Carapaz laten gaan

In aanloop naar de tweede keer Monte Serra werd het verschil met de vier koplopers gedicht door achtervolgingswerk van UAE Emirates en EF Education-EasyPost, dat rekende op Richard Carapaz. Pogacar zette op die klim gelijk Davide Formolo en George Bennett op kop om het peloton uit te dunnen. Alleen Carapaz en Pavel Sivakov konden Pogacar en diens laatste helper Felix Großschartner helpen.

De Sloveense kampioen was echter niet in staat om Carapaz en Sivakov te lossen. Sterker nog, de Fransman reed in de laatste kilometer van de Monte Serra weg van Pogacar en ook Carapaz zag zijn kans om weg te rijden. Op de top had Sivakov tien seconden voorsprong op Carapaz en twintig seconden op Pogacar, waarna de 13 kilometer lange afdaling volgde.

🚴🇮🇹 | Terwijl Evenepoel in Spanje met zijn teamgenoot Cattaneo aan een koppeltijdrit richting Angliru is begonnen, rijdt Pavel Sivakov in Toscane Tadej Pogacar uit de wielen. #GiroDellaToscana 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/1TI5WVQatH — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 13, 2023

Koplopers te sterk voor UAE Emirates

Pogi zag Großschartner terugkeren en kreeg dus een helpende hand in de achtervolging. Vooraan wist Carapaz in de afzink aan te sluiten bij Sivakov. Zij probeerden met man en macht om het duo van UAE Emirates af te houden. Met succes, want 14 kilometer voor de meet was het gat gegroeid tot 25 seconden en dat bleef steeds verder oplopen.

De pijp bleek helemaal leeg bij Pogačar, die tien kilometer voor de meet op een oplopende strook Großschartner moest laten gaan. De Oostenrijker ging in zijn eentje op weg naar de derde plaats, omdat Sivakov en Carapaz goed samenwerkten. Het leek uit te draaien op een sprint-à-deux, maar dat was buiten een aanval van Sivakov gerekend.

De klimmer van INEOS Grenadiers plaatste een serieuze demarrage op een brug op 1,3 kilometer van de meet en wist daar Carapaz te kraken. Het bleek de beslissende aanval, waardoor Sivakov zijn handen in de lucht mocht steken. Carapaz strandde op enkele seconden en Großschartner werd derde. Pogačar won daarachter de sprint om plek vier van Filippo Zana.