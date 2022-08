Pavel Sivakov pakt eerste zege in drie jaar: “Dit was nodig!”

Pavel Sivakov stelde zaterdagmiddag de eindzege in de Ronde van Burgos veilig. De Fransman begon in de leiderstrui aan de slotrit en finishte op de slotklim als derde, slechts zeven seconden achter ritwinnaar João Almeida. “Ik ben heel blij”, zei de renner van INEOS Grenadiers na afloop.

“Ik had niet verwacht dat ik zou winnen, ook al wist ik dat ik in uitstekende conditie was”, is Sivakov eerlijk over zijn twijfels. De vorige zege van de 25-jarige renner dateerde alweer van 2019, toen hij de Ronde van Polen op zijn naam schreef. “Het is lang geleden dat ik heb gewonnen, dus het brengt veel voldoening en het geeft me veel vertrouwen. Dit was nodig!”

Na zijn overwinning in de Ronde van Burgos en tweede plaats in de Clásica San Sebastián, lijkt Sivakov een zekerheidje voor de Vuelta-selectie van INEOS Grenadiers. Zelf durft hij echter nog niet uit te spreken dat hij erbij zal zijn, als de grote ronde op 19 augustus begint in Utrecht. “Ik ken de selectie voor de Ronde van Spanje nog niet, die moet volgende week in het team gemaakt worden. We zullen zien of ik er deel van uitmaak. Zo niet, dan praten we erover en zullen we zien wat mijn schema zal zijn.”