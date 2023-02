Pauwels Sauzen blijft ook komende jaren hoofdsponsor van veldritploeg

Pauwels Sauzen blijft tot minstens eind 2025 hoofdsponsor van de veldritploeg van Jurgen Mettepenningen. Dat heeft het team van kopmannen Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout vandaag laten weten via social media.

Pauwels Sauzen, dat al sinds 1909 sauzen, vinaigrettes, frituurvetten en –oliën produceert, is al lange tijd een bekende sponsor in het veldrijden. De ploeg boekte in het verleden al grote successen met de mannen- en vrouwenformatie, en ook dit veldritseizoen was het weer vaak prijs.

Zo won Eli Iserbyt aan het begin van het seizoen drie Wereldbekers en was hij tevens de beste in klassementscrossen in Ruddervoorde en Baal. Michael Vanthourenhout was dan weer de sterkste in de Wereldbekers van Overijse en Val di Sole, maar kroonde zich bovenal tot Belgisch- en Europees kampioen in het veld.

Bij de vrouwen kon de ploeg in de eerste crossmaanden nog teren op de successen van Fem van Empel, maar de jonge Nederlandse koerst sinds 1 januari voor het concurrerende Jumbo-Visma. Met Denise Betsema heeft Pauwels Sauzen Bingoal echter nog topper in de vrouwencross achter de hand.