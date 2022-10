Pauline Ferrand-Prévot voert Franse selectie aan voor EK veldrijden

De meeste Europese landen hebben hun huiswerk klaar voor het komende EK veldrijden in Namen (5-6 november). Binnen de Franse selectie valt vooral de naam van Pauline Ferrand-Prévot op.

Pauline Ferrand-Prévot (30) is de komende maanden weer in het veld te bewonderen. Het Franse multitalent zal dinsdag de Koppenbergcross betwisten, om dan zaterdag deel te nemen aan het EK veldrijden in Namen. De 30-jarige Française hoopt in Namen voor het eerst Europees kampioen cyclocross te worden, al is de concurrentie stevig, met name uit Nederlandse hoek.

De Franse wielerbond rekent in de elitewedstrijd voor vrouwen, naast Ferrand-Prévot, ook op de zusjes Hélène en Perrine Clauzel en Anaïs Morichon. De beloftevolle veldrijdsters Line Burquier en Amandine Fouquenet zullen hun opwachting maken in de beloftencross. Bij de elitemannen is het uitkijken naar de regerende Franse kampioen Joshua Dubau en David Menut.

Franse selectie voor EK veldrijden in Namen – Elitevrouwen

Hélène Clauzel

Perrine Clauzel

Pauline Ferrand-Prévot

Anaïs Morichon

Franse selectie voor EK veldrijden in Namen – Elitemannen

Joshua Dubau

David Menut