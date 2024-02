maandag 26 februari 2024 om 11:27

Pauline Ferrand-Prévot trekt goede lijn door op de mountainbike

Pauline Ferrand-Prévot heeft de goede vorm te pakken. Dat bleek afgelopen weekend weer tijdens de Shimano Super Cup Massi in het Spaanse Banyoles. De wereldkampioene op de mountainbike bleek veel te sterk voor de concurrentie en soleerde naar de overwinning.

De 32-jarige Française nam zondag in Banyoles, in de Spaanse provincie Girona, deel aan een manche van de Shimano Super Cup Massi. In de eerste twee ronden hield Ferrand-Prévot zich nog gedeisd, maar in de derde ronde besloot ze een eerste keer aan de boom te schudden. Het bleek ook meteen een beslissend moment in de koers, want de concurrentie was niet in staat om de wereldkampioene te volgen.

Ferrand-Prévot bleek vertrokken voor een vrij lange maar bovenal succesvolle solotocht. De renster van INEOS Grenadiers kwam uiteindelijk met meer dan een minuut voorsprong als eerste over de streep. De Zwitserse mountainbiketopper Jolanda Neff kwam als tweede over de finish, de Amerikaanse Savilia Blunk werd derde.

Het is voor Ferrand-Prévot alweer haar tweede MTB-overwinning in goed twee weken tijd. Eerder deze maand was ze in La Nucía ook al de beste in de Shimano Super Cup Massi. De Franse topper loopt ook verder uit in het algemeen klassement. De Shimano Super Cup Massi bestaat uit zeven cross country-wedstrijden. De volgende manche is in het weekend van 6 en 7 april, in het eveneens Spaanse Santa Susanna.

Voor Ferrand-Prévot is de Shimano Super Cup Massi de aftrap van een volle MTB-campagne, die haar in de zomer moet leiden naar goud op de Olympische Spelen in Parijs.