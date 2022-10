Pauline Ferrand-Prévot schrijft eerste WK gravel voor vrouwen op haar naam

Ferrand-Prévot heeft het eerste wereldkampioenschap gravel voor vrouwen gewonnen. De Française, die in het verleden ook al wereldkampioen op de weg, in het veld en op de mountainbike werd, was in de slotkilometers de sterkste van een kopgroep van vier. Sina Frei werd tweede, Chiara Teocchi derde.

Dit weekend worden in het Italiaanse regio Veneto de eerste WK gravel uit de geschiedenis gehouden. Voordat zondag de mannenkoers op het programma staat, werd zaterdag eerst de wedstrijd voor elite vrouwen verreden. Zij kregen een wedstrijd van 140 kilometer voorgeschoteld, waarvan het overgrote deel over onverharde wegen ging. Met Sofia Bertizzolo, Sina Frei, Pauline Ferrand-Prévot, Elisa Longo Borghini, Tiffany Cromwell en Eva Lecher stonden er meerdere bekende rensters aan de start. Puck Moonen, Tessa Neefjes en Riejanne Markus zorgden voor de Nederlandse inbreng.

Kopgroep van vijf

De wedstrijd was overwegend vlak, maar in de beginfase zaten enkele klimmetjes. Hier werd gelijk koers gemaakt. Dit zorgde voor verbrokkeling, waarbij aanvankelijk zes rensters zich afscheidden van de rest. Later zou de koerssituatie echter nog meerdere keren veranderen. Zo zagen we op een gegeven moment drie rensters voorop rijden, met daarbij Markus. Later ontstond er een kopgroep van vijf met Lauren Stephens (Verenigde Staten), Sina Frei (Zwitserland), Chiara Teocchi (Italië), Jade Treffeisen (Duitsland), Pauline Ferrand-Prévot (Frankrijk), die ook al bij de eerste kopgroep van de dag had gezeten.

Vrij spel hadden de vijf nog niet. Op vijftig kilometer van het einde was hun voorsprong ongeveer een minuut op het pelotonnetje erachter, dat bestond uit zo’n vijftien rensters. In deze groep zaten onder andere Markus en Neefjes. Op een gegeven moment liep het verschil in één klap snel op omdat de achtervolgers een verkeerd weggetje inreden, waarbij enkele rensters ook nog ten val kwamen.

Vervolgens bleef het gat lange tijd gelijk. Vooraan veranderde met nog zo’n 35 kilometer te gaan wel wat: bij Stephens was het op, de Amerikaanse moest haar vier medevluchters laten gaan. In de kilometers die volgden, liep de voorsprong van het overgebleven kwartet dan toch wat terug. Ze begonnen aan de laatste twintig kilometer met minder dan een minuut voorgift, twee kilometer later hadden ze zelfs nog maar veertig seconden.

Sprinten

Kleiner lieten ze het echter niet worden. Ze wilden samen strijden om de overwinning en dat gebeurde. Frei, Teocchi, Treffeisen en Ferrand-Prévot bleven tot twee kilometer voor het einde bij elkaar. Op dat punt kwam er een uitvalspoging van Teocchi, die Treffeisen de kop leek te kosten. Ze kon terugkeren, maar vervolgens kwam er een versnelling van Frei. Enkel Ferrand-Prévot kon volgen.

Het werd een sprint tussen de Française en de Zwitserse. Ferrand-Prévot toonde zich in die sprint sneller dan Frei en mocht zodoende de regenboogtrui ophalen. Chiara Teocchi behaalde de bronzen plak. Riejanne Markus was op de tiende plaats de beste Nederlandse.