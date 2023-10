dinsdag 31 oktober 2023 om 16:42

Pauline Ferrand-Prévot: “Ik wil graag een keer deelnemen aan de Tour de France”

Pauline Ferrand-Prévot richt zich al langere tijd niet meer op de wegwielersport, en met succes. De 31-jarige Française is namelijk zeer succesvol in met name het mountainbiken en gravelracen, maar Ferrand-Prévot sluit niet uit dat ze in de toekomst weer op de wegfiets zal kruipen.

De Franse alleskunner, die momenteel uitkomt voor de offroad-tak van INEOS Grenadiers, wist in de eerste jaren van haar carrière heel wat mooie overwinningen te boeken op de weg. Zo werd ze meerdere keren Frans kampioene tegen de klok en won ze een rit in de Giro d’Italia Donne, maar was ze pas écht succesvol tijdens haar ‘wonderjaar’ 2014. Ze won dat jaar namelijk de Waalse Pijl en kroonde zich in het Spaanse Ponferrada tot wereldkampioene op de weg.

Ferrand-Prévot kon echter nooit worden beschouwd als een klassieke wegrenster, aangezien ze ook in actie kwam op de mountainbike en crossfiets. In 2019 besloot ze zich volledig te gaan richten op deze offroad-disciplines, en zo goed als te stoppen met wegwielrennen. Sindsdien kwam Ferrand-Prévot op de weg alleen nog maar in actie tijdens de Franse kampioenschappen van 2021.

Dit wil echter niet zeggen dat Ferrand-Prévot nooit meer denkt aan haar wegcarrière. Sterker, het begint steeds meer te kriebelen bij de Française. “Ik mis het wel, zeker nu we een Tour de France voor vrouwen hebben”, laat ze weten in de GTCC podcast. “Ik zou graag een keer de Tour de France willen rijden. Op dit moment ben ik erg gefocust op de Olympische Spelen van Parijs, maar waarom zou ik volgend jaar, of het jaar erna, niet weer op de weg gaan koersen? Dat zou ik wel graag willen.”

Afspraak met de geschiedenis?

Maar eerst wacht er nog een zeer belangrijke afspraak op de mountainbike, met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Ferrand-Prévot werd in haar uiterst succesvolle carrière al dertien(!) keer wereldkampioene in verscheidene disciplines, maar pakte nog nooit een Olympische medaille. “Sinds de Olympische Spelen in Tokio kijk ik erg uit naar dit evenement in mijn thuisland. Het is ook de reden waarom ik bij INEOS Grenadiers heb getekend.”

“Ik wil mezelf nog verder ontwikkelen en zo de beste versie van mezelf worden in aanloop naar de Spelen. Ik ben zeker gefocust en kan echt niet wachten tot 28 juli 2024”, doelt ze op de olympische cross-country wedstrijd. “In Londen, Rio de Janeiro en Tokio was ik telkens een grote favoriet, maar werd het me allemaal te veel. Ik was er niet op voorbereid, maar ik ben me nu wel meer bewust van alles eromheen. Ik kan de druk nu aan”, klinkt het zelfverzekerd.