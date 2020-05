Pauline Ferrand-Prévot denkt aan afscheid na Olympische Spelen 2024 zondag 17 mei 2020 om 13:55

Pauline Ferrand-Prévot (28) denkt voorlopig nog niet aan stoppen, maar de Française zet na de Olympische Spelen van 2024 in Parijs wellicht een punt achter haar carrière. “Ik wil na de Spelen een rustiger gezinsleven”, zo vertelt de meervoudig wereldkampioene in gesprek met RTBF.

Ferrand-Prévot kende na haar wereldtitel in het veldrijden enkele moeilijke jaren, maar ze reed vorig seizoen weer naar twee regenboogtruien in het mountainbiken. De alleskunner van Canyon-SRAM werd wereldkampioene Cross-Country en in de marathon. Het ultieme doel blijft echter de Olympische titel in het mountainbiken.

Ferrand-Prévot krijgt volgend jaar in Tokio een uitgelezen kans om kampioen te worden, maar de renster hoopt er in 2024 ook bij te zijn als het Olympische circus neerstrijkt in Parijs. “Ik ben dan 32 jaar oud, wat nog altijd relatief jong is. Ik wil daarna een gezinsleven opbouwen. Een afscheid op de Olympische Spelen, het is wel een mooi scenario.”

De oud-renner van Rabobank-Liv veroverde in haar carrière al wereldtitels op de weg, in het veld en op de mountainbike, maar de honger van de Française is nog altijd niet gestild. “Het grote doel is de Olympische titel in het mountainbiken, dat ontbreekt echt nog op mijn palmares”, zo liet ze eerder weten.