Patryk Stosz sprint naar dagwinst in Belgrade Banjaluka

Patryk Stosz heeft de tweede etappe van de vierdaagse Belgrade Banjaluka achter zijn naam gezet. In Bijeljina bleef de Poolse renner van het continentale Voster ATS Mihkel Räim en Andrea Guardini voor in de sprint.

Gisteren, in de openingsetappe naar Šabac, had Justin Wolf beslag gelegd op de eerste dagzege. Na een solo van tien kilometer wist hij het sprintende peloton net voor te blijven. Daardoor mocht de Duitser vandaag in het geel van start gaan.

De tweede rit begon in de Servische stad Obrenovac, waar gisteren al de tussensprint lag. Daarna werd ei zo na dezelfde route naar Šabac gevolgd met onderweg de klim naar Debrc van vierde categorie. Na 92 kilometer werd de grensovergang met Bosnië-Herzegovina doorkruisd op weg naar aankomstplaats Bijeljina. Daar lag de streep na vier plaatselijke ronden van elk iets meer dan vier kilometer.

Talentvolle Ponomar toont zich

Luka Pajek en Kristian Javier Yustre animeerden het eerste gedeelte van de etappe, maar door toedoen van het continentale Mazowsze Serce Polski werden zij al vroeg weer bijgehaald. Het Oekraïense talent Andrii Ponomar en Felix Ritzinger waren de volgende aanvallers en ook Corey Davis en Tim Wollenberg reden weg uit het peloton. De grote groep wilde het dagsucces niet cadeau geven en rekende de vluchters op tijd in.

Uiteindelijk mondde de etappe uit in een massasprint. Daarin was Patryck Stosz de snelste van het pak. De Pool verwees Mihkel Räim en Andrea Guardini naar de overige podiumplaatsen. De gele leiderstrui bleef in het bezit van Justin Wolf.