Patrick Lefevere: “Soudal én Quickstep blijven tot 2027”

De ploeg van Patrick Lefevere zal vanaf volgend jaar een nieuwe hoofdsponsor krijgen. Lefevere bevestigt in gesprek met Het Laatste Nieuws dat Soudal in 2023 de overstap zal maken naar zijn team, zoals tijdens de Tour de France van vorig jaar al naar buiten kwam. Soudal en Quickstep hebben beide een contract tot eind 2027.

Het initiatief om een deal te sluiten kwam niet van Lefevere, maar van Soudal zelf, dat contact opnam met Quickstep. “Ik dacht: wat gebeurt er nu? Soudal liet weten dat ze heel correct zouden handelen met Lotto, maar dat ze na 2022 niet verder wilden met deze ploeg. Ze wilden wel in het wielrennen blijven. Ik zei dat ik niet zou meedoen als Soudal niet een sponsorovereenkomst voor minstens vijf jaar zou tekenen. In een uur was alles rond”, aldus de teammanager van Quick-Step-Alpha Vinyl.

In 2021 verloor Lefevere ook een sponsor. Deceuninck verliet de ploeg en is nu co-sponsor bij Alpecin-Fenix. Soudal vervangt Deceuninck dus, en blijft aan boord tot en met tenminste 2027. Omdat ook Quickstep dat doet, is er voor lange tijd zekerheid. “Ik heb met mijn sponsors afgesproken dat we maart 2026 gaan samenzitten. Dan wil ik horen hoe de sponsors de toekomst zien. Is iemand niet tevreden, dan kan hij eind 2027 vertrekken. En dan heb ik nog 21 maanden om te beslissen hoe het verder gaat.”

Lefevere ziet zijn opvolger nog niet

Of Lefevere zelf nog doorgaat na 2027, is ook nog ongewis. “Ik zal dan 72 zijn. Doe ik dan nog verder? Of stopt het daar? Heb ik mensen gevonden die bekwaam zijn om de ploeg voort te zetten? Ik weet nu al dat het niet één persoon zal zijn die mij zal opvolgen. Of laat het mij anders zeggen: vandaag zie ik die ene persoon niet.”