Patrick Lefevere rekent zich nog niet rijk: “Ik houd mijn hart vast voor wat er nog komen gaat”

Patrick Lefevere schrijft in zijn wekelijkse column voor Het NIeuwbslad dat zijn pupil Remco Evenepoel er nog lang niet is deze Vuelta. “Remco doet het uitstekend, maar wij gaan het vel van de beer nog altijd niet verkopen. Ik houd eerlijk gezegd mijn hart vast voor alles wat de komende week nog gaat gebeuren in de koers en daarbuiten.”

“In België zie ik de eerste symptomen van de ‘hype’ weer opsteken: interviews met de grootouders, grote verhalen over het kersendrankje dat hij drinkt na de finish. Ik vrees voor een exodus van Belgische journalisten richting Spanje. Bij mij beginnen de typische vragen ook te komen. Kan hij dit jaar ook nog wereldkampioen worden? Gaat hij volgend jaar al de Tour rijden? For the record: ik weet het niet en als het van mij afhangt nog niet, neen. Maar niemand kijkt op dit moment zo ver vooruit. Dag per dag, we gaan het blijven herhalen tot in Madrid”, schrijft Lefevere.

Ook het coronavirus kan nog roet in het eten gooien. Daartegen hoopt de ploegbaas de juiste maatregelen te hebben getroffen: “Een positieve test van Remco is nu het grote doemscenario. We doen er alles aan om dat tegen te gaan. Na de positieve test van Pieter Serry hebben we kamergenoot Rémi Cavagna vier dagen na elkaar alleen laten eten. Sindsdien slapen alle renners ook apart op de kamer, wat ze meestal nog vervelend vinden ook.”

“Respect voor de manier waarop Remco op dit moment omgaat met alle mediaverplichtingen die bij de rode trui horen”, eindigt hij. “Hij neemt zijn tijd, antwoordt relaxed op alle vragen. Heel anders dan in de Giro van vorig jaar, maar op dit moment zit hij ook tien keer beter in zijn vel.”