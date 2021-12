Patrick Lefevere reageert op overstap Deceuninck: “Ik heb er absoluut geen probleem mee”

Vanaf 2021 is Deceuninck, sinds 2019 geldschieter van Deceuninck-Quickstep, sponsor bij Alpecin-Fenix. Deceuninck en Alpecin-Fenix gaan voor vier jaar met elkaar in zee. Een opvallende ontwikkeling, maar Patrick Lefevere neemt niemand iets kwalijk. Dat laat hij weten in een reactie aan Sporza.

Toch komt het ook voor de Belgische ploegmanager als een kleine verrassing, dat Deceuninck zich voor maar liefst vier jaar verbindt aan Alpecin-Fenix. “Wij hebben – vanuit onze kant – de samenwerking niet willen verlengen. We waren bezig met een project voor vijf jaar”, begint hij zijn uitleg. “Deceuninck is destijds op een gunstig moment gekomen, net toen we het moeilijk hadden. Ze waren een helpende hand, maar ze hebben er veel voor teruggekregen. Maar ze wilden nu niet tekenen voor vijf jaar.”

Zoals gezegd, kent Lefevere echter geen wrok. “Een contract heeft een bepaalde duur”, geeft de West-Vlaming aan. “Als die termijn voorbij is en als twee partijen beslissen om niet samen voort te gaan, dan is iedereen vrij om te doen wat hij wil. Ik heb er absoluut geen probleem mee en ik zou niet weten waarom ik iemand iets kwalijk hoef te nemen.”