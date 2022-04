Patrick Lefevere put moed uit chemie Alaphilippe en Evenepoel: “Pleziert me”

Uit de ritzege van de Fransman in het Baskenland bleek dat de samenwerking tussen Evenepoel en Alaphilippe uitmuntend was. Met het oog op de Ardennenklassiekers zeer welkom voor Lefevere: “Ik geloof in de tandem Alaphilippe-Evenepoel. Met ook nog Bagioli, Vansevenant en Devenyns erbij moeten we sterker voor de dag komen. Het pleziert me alvast dat ze goed overeenkomen. Het klikt duidelijk tussen die twee.”

“Ik herinner me nog hoe Julian vorig jaar afstopte om Remco de Druivenkoers te laten winnen. En Remco sloofde zich nu al een paar keer uit voor Julian. Morgen of overmorgen krijgen ze dat van elkaar terug, weten ze. Het is elk op zijn beurt. Zo is het altijd geweest in onze ploeg en zo zal het altijd blijven”, gaat hij verder bij Het Laatste Nieuws.

“Maar ja, als het slecht gaat kun je niet veel door het vuur gaan voor elkaar. Eerder door het water. Door het tranendal!”, lacht hij. “Ik lach er nu wel eens mee, terwijl het eigenlijk triest genoeg is. Maar wat verander je eraan? Zenuwachtig worden of panikeren helpt niet. We moeten ons niet beginnen gedragen als geslagen honden.”