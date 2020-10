Patrick Lefevere over val Alaphilippe: “Motards hadden daar niets te zoeken”

Patrick Lefevere is het gewoon om voor zijn renners op te komen. Het was vandaag, na de aanrijding van Julian Alaphilippe met een motorrijder, niet anders. Volgens de teambaas van Elegant-Quick-Step lag de schuld van het incident bij de motorrijder.

“Ik weet het, ik heb altijd de naam dat ik kritisch ben”, aldus Lefevere voor de camera van Sporza. “Maar een renner zoekt toch altijd de kortste weg? Wellicht kreeg de motard van Shimano opdracht van de juryvoorzitter om zich achter de koplopers te plaatsen. Maar de motor van de bond (Belgian Cycling, red) had daar niets te zoeken.”

“Het was een lichte bocht naar rechts. Als je weet dan een coureur altijd de kortste weg zoekt, dan weet je dat hij langs daar rijdt. De motoren moeten aan de buitenkant staan. Wout van Aert zal ongetwijfeld ook niet gedacht hebben dat dit zou gebeuren. En je zag dat Van der Poel ook schrok. Hij kon hem wel nog ontwijken, Julian kon niet meer weg.”

Dat Alaphilippe in zijn oortje aan het praten was en daardoor niet volledig geconcentreerd, daar gaat Lefevere niet helemaal mee akkoord. “Van der Poel reed er ook bijna op en die was met niemand aan het praten. Nee, die motards hadden daar niets te zoeken.”

Alaphilippe houder twee gebroken vingers en een gebroken middenhandsbeentje aan over. Belgisch bondsvoorzitter Tom Van Damme gaf na afloop aan dat er wel een evaluatie komt. “Dit wordt bekeken, samen met de jury en de UCI. En als er maatregelen moeten genomen worden, zal dat zeker gedaan worden.”