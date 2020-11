Patrick Lefevere over opties Evenepoel: “Tour of niet, dat hangt van de Spelen af”

Of Remco Evenepoel volgend jaar van start gaat in de Tour de France, waarvan zondag de route is gepresenteerd, staat of valt met de Olympische Spelen van Tokio. Als de Spelen plaatsvinden, trekt hij naar Tokio en wordt zijn debuut in de Tour uitgesteld naar 2022.

Dat zegt teammanager Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick Step in Het Laatste Nieuws. Als de Spelen doorgaan, dan combineert Evenepoel volgend jaar bijna automatisch de Giro met de happening in Tokio. Maar als de Spelen toch worden afgelast, staat voor de ploegbaas niets de deelname van de jonge ronderenner aan de Tour in de weg. Tenzij de Giro met een interessanter parcours komt.

“De Tour telt twee tijdritten, 58 kilometer in totaal. Iedereen kent de kwaliteiten van Remco als tijdrijder. Hij is niet voor niets Europees kampioen in die discipline. Hij heeft de beste tijdrijders in de wereld al geklopt. Twee tijdritten maken de Tour voor Remco aantrekkelijk”, zegt Lefevere over de kansen van Evenepoel in de Ronde van Frankrijk. “We moeten nu alleen nog wachten op het parcours van de Giro d’Italia.”

Lange winter

Evenepoel is momenteel herstellende van de bekkenbreuk die hij in de Ronde van Lombardije opliep, maar naar het zich laat aanzien gaat het de goede kant op met zijn revalidatie. Lefevere vreest desondanks dat het een lange winter gaat worden voor zijn poulain. “De Tour Down Under is geschrapt en van de Ronde van Colombia hebben we ook nog niets gehoord. Remco is nog jong en hij is heel ongeduldig. Het is voor hem te hopen dat hij snel weer kan koersen.”