Patrick Lefevere neemt grove woorden terug, maar zet rechtszaak door

“Ik neem terug dat ze Dylan Groenewegen in de gevangenis moeten gooien – dat was de emotie van het moment – maar onze rechtszaak tegen hem zetten we door.” Dat is de essentie van de wekelijkse column van Patrick Lefevere in Het Nieuwsblad. “Met Fabio Jakobsen gaat het, alle verhoudingen in acht genomen, goed.”

“Voor een goed begrip: deze column is enkel bedoeld om wat inzicht te geven in de zakelijke implicaties van de val. Als CEO horen die er ook bij, maar mijn primaire bezorgdheid is natuurlijk de gezondheid en het herstel van Fabio. Eerst als mens, dan als renner. Zelf zal hij zo snel mogelijk willen gaan, maar wij als ploeg gaan hem alle tijd gunnen.”

Spijtbetuiging

Zo beëindigt de CEO van Deceuninck-Quick-Step zijn column, die begint met een update over de gezondheidstoestand van zijn onfortuinlijke sprinter. “Het gaat – alle verhoudingen in acht genomen – goed met Fabio. Ik heb de voorbije dagen contact met hem gehad via sms. Praten lukt ook al een heel klein beetje, maar de canule in zijn luchtpijp maakt dat nog heel lastig. Met zijn pa heeft hij al even gepraat door het gaatje in zijn keel met een vinger te bedekken. Zo is Fabio. Flauw doen is aan hem niet besteed.”

Waarna Lefevere het ook even over Dylan Groenewegen heeft. “Ik heb natuurlijk zijn spijtbetuiging gezien bij de NOS. Ik ben geen onmens, ik besef dat hij ook heel erg aangedaan is en dat hij de zware crash van Fabio niet heeft gewild. Dat neemt niet weg dat hij in de fout is gegaan en dat hij de consequenties daarvan moet dragen. Ik neem terug dat ze hem in de gevangenis moeten gooien – dat was de emotie van het moment – maar onze rechtszaak tegen hem zetten we door.”