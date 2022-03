Patrick Lefevere na inzinking Evenepoel in Tirreno: “Niet hij is de nieuwe Merckx, maar Pogacar”

Remco Evenepoel lag in Tirreno-Adriatico dagenlang op koers voor zijn eerste WorldTour-podium van het jaar. Zaterdagmiddag maakte het kopstuk uit de ploeg van Quick-Step Alpha Vinyl echter een duikeling in het klassement, nadat hij al vroeg moest lossen op de Monte Carpegna. Dat zag ook ploegmanager Patrick Lefevere, die geen drama ervan wil maken.

Waar de inzinking aan te wijten was, is voor Lefevere gissen, vertelt hij in gesprek met Het Laatste Nieuws. Was het een offday, de kou? Hij stelde vast dat het wederom een steile klim was, waarop het gebeurde. “Dat zullen allicht nooit Remco’s beste vriendjes worden.” Hij vindt het positief hoe zijn renner met de situatie omging. “Hij blijft zichzelf en alles wat hij doet in vraag stellen, gaat heel goed om met de situatie en neemt zich één ding voor: om keihard te blijven verder werken.”

Volgens Lefevere heeft het optreden van Evenepoel in Tirreno-Adriatico veel verhelderd. “Het feit dat Remco bergop lost, wordt door velen zo’n beetje als een achtste wereldwonder aangezien. Maar hey, hij zal nog vaker moeten lossen in zijn leven hoor. Feit is: al wie van hem ‘de nieuwe Merckx’ maakte, heeft zich schromelijk vergist in persoon. Niet híj, maar Tadej Pogačar is ‘de nieuwe Merckx’. Dat is nu wel duidelijk, denk ik.”

Laat Remco Evenepoel maar gewoon Remco Evenepoel zijn, vindt Lefevere. Waar de kwaliteiten van de 22-jarige renner het best tot hun recht komen, moet nog duidelijk worden. “Of er een sterke klassieke eendagscoureur in hem schuilt, eerder dan een (grote)ronderenner? Dat zal heel binnenkort moeten blijken. Maar wat als hij er ook in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik wordt afgereden? Wat gaan ze er dán van maken? Een kermiscoureur…?”

Geduld

De 67-jarige ploegmanager concludeert dat soms wordt vergeten dat zijn pupil, die alweer aan zijn vierde jaar als beroepsrenner bezig is, nog altijd maar 22 jaar is. “Door die razendsnelle doorbraken van sommige andere jonge talenten. Het zijn heus niet allemaal Bernals of Pogačars. Laat ons maar rustig verder uitzoeken en ontdekken waar we met Remco kunnen geraken. Wij hebben geduld. Hopelijk jullie ook.”

Uiteindelijk eindigde Evenepoel elfde in Tirreno-Adriatico, op ruim vier minuten van eindwinnaar Pogačar. Normaal gesproken hervat hij na een hoogtestage de competitie met de Ronde van het Baskenland, die op 4 april van start gaat.