Patrick Lefevere: “Na de Tour praat ik met Cavendish over zijn contract”

Patrick Lefevere gaat na de Tour de France met Mark Cavendish praten over zijn contract. Dat liet de ploegmanager van Deceuninck-Quick-Step weten in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad. Na jaren van droogte in de Tour, won de Britse sprinter weer twee etappes.

“Op het einde van dit seizoen loopt zijn contract af, maar we hebben afgesproken om te wachten tot na de Tour om daarover te praten”, schreef Lefevere. Cav vreesde vorig seizoen nog dat hij een punt achter zijn profcarrière moest zetten, maar Deceuninck-Quick-Step haalde hem na vijf jaar terug en na een paar mindere jaren bleek de Britse sprinter het winnen nog niet verleerd. Naast zijn twee successen in de Tour won hij ook vier etappes in de Ronde van Turkije en een rit in de Baloise Belgium Tour. Ook behaalde hij een handvol ereplaatsen in de GP Monseré, de Coppi e Bartali, de Scheldeprijs en de Elfstedenronde.

Lefevere: “Toen we na de Elfstedenronde (waar Cavendish begin juni tweede werd, red.) gingen eten, zei Mark nog dat hij een jaar verder wilde doen, maar ondertussen ziet de wereld er helemaal anders uit. Wat als hij straks in het droomscenario zou winnen op de Champs-Élysées in de groene trui? Voor zijn 35e Tourzege? Misschien zegt hij daar: Voilà, dit is het einde van de rit. Ik zou het hem niet afraden, want ik heb er te veel gezien die de houdbaarheidsdatum ver voorbij zijn gegaan. Mark heeft een nieuwe kans om de sport te verlaten op zijn voorwaarden, maar de keuze is uiteraard aan hem”, aldus de ploegmanager.

Bonussen

Momenteel rijdt Cavendish op een minimumcontract bij Deceuninck-Quick-Step. “Maar afgelopen maandag – toen de Tour dus al onderweg was – hebben we een aantal bonussen afgesproken”, liet Lefevere weten. “Een premie om de Tour te rijden, één voor elke week die hij volmaakt en natuurlijk ook nog één per ritzege. Als hij zo verder gaat, zal Mark op het einde van het jaar niet eens slecht verdiend hebben met zijn minimumcontract. Over de groene trui hebben we het maandag nooit gehad. Op dat moment leek het gewoon compleet onrealistisch dat Mark ook maar mee zou doen in dat klassement.”