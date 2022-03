Patrick Lefevere: “Ik twijfel of Jakobsen meenemen naar Milaan-San Remo een goed idee is”

Patrick Lefevere heeft in zijn column in Het Nieuwsblad geschreven over de discussie om Fabio Jakobsen al dan niet van start te laten gaan in Milaan-San Remo. De Belgische manager is nog niet overtuigd. “In de praktijk is Milaan-San Remo alsmaar minder een sprintklassieker.”

Fabio Jakobsen is met zijn verschillende overwinningen dit seizoen in beeld gekomen voor de selectie van Quick-Step Alpha Vinyl voor Milaan-San Remo, dat volgende week zaterdag op het programma staat. Manager Lefevere twijfelt nog over de zaak. “Er zijn ploegleiders die dat een goed idee vinden, maar ik twijfel, om me zacht uit te drukken. Dat heeft niks te maken met het talent of met de conditie van Fabio.”

De Belg spreekt met lof over de sterke teamprestaties van Jumbo-Visma en UAE Team Emirates en schat hun koerstactiek in. “Zij gaan versnellen vanaf de Capo Berta. En als ze daarna de Cipressa echt naar boven vlammen, denk ik niet dat Fabio dat overleeft.”

“Tom Steels (ploegleider bij de Belgische ploeg, red.) vindt het leereffect interessant: voor de toekomst is het goed dat Fabio Milaan-Sanremo kan ontdekken. Maar ik vind dat je daar met zeven renners aan de start niet de ruimte voor hebt. We zitten niet dik in de uitgesproken kopmannen voor San Remo, maar Julian Alaphilippe en Davide Ballerini zijn goed genoeg in vorm om op zijn minst de best mogelijke helpers rond hen te zetten. Fabio zelf wil graag rijden, wat hem siert en wat ik waardeer. Ik zeg ook niet definitief neen, maar mijn ploegleiding gaat wel met argumenten moeten komen.”

Steels: “Fabio is er mee bezig”

“Er komt een dag dat Milaan-San Remo toch weer uitdraait op een sprint van veertig à vijftig renners, bijvoorbeeld als de wind goed staat. Is het die gok waard?”, vroeg Steels zich af bij Sporza. “Je moet rekenen dat je Milaan-San Remo tien keer moet rijden om als sprinter één à twee kansen te krijgen. Fabio is een nuchtere kerel. Hij heeft het volste vertrouwen in de beslissingen van de ploeg. Maar hij is er wel mee bezig.”