Patrick Lefevere: “Het belangrijkste is dat Remco Evenepoel nog leeft” zondag 16 augustus 2020 om 08:39

Het zijn roerige tijden voor Patrick Lefevere, teammanager van Deceuninck-Quick-Step. Gisteren liep Remco Evenepoel een bekkenbreuk op in de Ronde van Lombardije na een crash in een ravijn, meer dan een week na de zware valpartij van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen.

De 20-jarige Evenepoel, die bezig was aan de verraderlijke afdaling van de Muro di Sormano, botste bij het uitdraaien van een bocht op een muurtje van een brug. Hij lag enige tijd in het ravijn. Het duurde even voordat reddingswerkers de beste manier hadden gevonden om hem naar boven te dragen.

Uiteindelijk wisten de reddingswerkers hem per brancard uit het ravijn te tillen. Uit voorzorg was daarbij zijn hoofd gestabiliseerd. Hij is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis, waar de artsen een bekkenbreuk constateerden. Ook heeft Evenepoel last van een gekneusde rechterlong. De Belg zal dit seizoen normaal gesproken geen wedstrijden meer betwisten.

“Remco zal dit najaar veel naar tv moeten kijken, maar hij kán nog kijken”

“Remco zal dit najaar veel naar tv moeten kijken, maar hij kán nog kijken. Dat is het belangrijkste”, zo vertelt Lefevere in gesprek met VTM Nieuws. “Hij is na zijn val over het stenen muurtje op zijn voeten terechtgekomen. De impact op zijn bekken was daarbij zwaar. Remco heeft een breuk opgelopen op de plaats waar de kop van zijn heup in het bekken komt.”

“Hij praat wel normaal en wilde ook al iets zeggen tegen zijn ploeggenoten. Het lijkt nu allemaal goed, maar we houden hem hier (het ziekenhuis van Como, red.) nog ter observatie. Nadien moeten we bekijken of en wanneer we hem naar België overvliegen. Als er een operatie aan te pas komt, dan liever in België. Als we dat zelf mogen beslissen natuurlijk.”

Lefevere ziet met Jakobsen en Evenepoel twee kopmannen wegvallen, maar de manager is vooral blij dat beide renners nog leven. “We winnen graag en we denken allemaal dat winnen belangrijk is. Maar nu denken we gewoon niet aan koersen, maar aan hoe we die jongens gezond kunnen terugkrijgen.”