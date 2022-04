Patrick Lefevere: “Remco Evenepoel heeft klimrecord Wout van Aert verbeterd”

Patrick Lefevere heeft in zijn column optimistisch geschreven Remco Evenepoel, de zieke Wout van Aert, maar ook over de prestaties van zijn ploeg de afgelopen weken. “Het eindrapport van het voorjaar volgt na Luik, ik ben zeker geen pessimist”, aldus de Belgische manager in Het Nieuwsblad.

Eerst en vooral heeft de Belgische manager het over de zieke Wout van Aert die niet zal deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen. “Ik had het oprecht liever anders gezien. Voor Wout zelf, en omdat Jumbo-Visma de koers dan zeker had gecontroleerd. Nu ligt die verantwoordelijkheid bij Alpecin-Fenix en in mindere mate ook weer bij ons. We gaan geen Calimero spelen: als het moet, zetten we iemand bij. In de huidige selectie hebben we daar de ruimte voor.”

“Ik vind niet dat we ons na Waregem (de finish van Dwars door Vlaanderen, red.) als geslagen honden moeten presenteren in de Ronde. Slecht waren we zeker niet”, vervolgens haalt Lefevere de prestaties van enkele van zijn renners aan, maar blijft hij toch optimistisch. Ook komt hij nog eens terug over het aantal zieke coureurs in zijn ploeg. “Ons aantal zieke coureurs is ondertussen opgelopen tot elf, meer dan een derde van de ploeg. We gaan er niet aan de klaagmuur staan: Israël-Premier Tech heeft niet eens genoeg renners om te starten in de Ronde. Pijnlijk zonder meer”, aldus de manager van Quick-Step-Alpha Vinyl.

“Het eindrapport van het voorjaar volgt na Luik. We trekken naar de Ronde van Vlaanderen met Kasper Asgreen en Florian Sénéchal, die allebei fit zijn. Over twee weken zijn Stybar en Yves Lampaert dat ook in Parijs-Roubaix. Daarna hebben we Remco en wereldkampioen Alaphilippe. Weinig ploegen die zo’n luxe hebben. Ik ben goed ziek vandaag, maar ik ben zeker geen pessimist.”

Lefevere over Evenepoel: “Hij is zeker in vorm en houdt vast aan zijn programma”

De column gaat dus ook over zijn poulain Remco Evenepoel. Daar heeft Lefevere iets opvallend over te zeggen: “Voor Milaan-Sanremo heb ik dit jaar wel aan Remco gedacht. Een koers zonder te veel wringen, waar we niet dik in de kopmannen zaten en die na Tirreno-Adriatico ook in zijn programma paste. Maar we houden met Remco vast aan zijn voorziene programma: de Ronde van het Baskenland, de Brabantse Pijl, de Waalse Pijl en Luik.”

“Op hoogtestage op Tenerife heeft hij de voorbije weken goed gewerkt. Getuige daarvan zijn Strava-KOM op de klim naar Masca. Vier kilometer omhoog aan meer dan tien procent. Remco verbeterde het klimrecord van Michal Kwiatkowski en Wout van Aert met meer dan een minuut. Dat zegt compleet niks over wat hij straks vermag in de Ardennen-klassiekers, maar het wil wel zeggen dat hij op zijn minst in vorm is.”