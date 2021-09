Patrick Lefevere: “Evenepoel heeft koers hard gemaakt, in dienst van Alaphilippe”

Volgens Patrick Lefevere was de zware koers op het WK wielrennen vooral in het voordeel van Julian Alaphilippe. Remco Evenepoel speelde daarin een belangrijke rol. Dat heeft de ploegmanager van Deceuninck-Quick-Step, die opnieuw een wereldkampioen in zijn stal heeft, verteld tegen VTM Nieuws.

“Ze hebben prachtig gereden”, oordeelt Lefevere over de Belgische ploeg. Evenepoel was een van de renners die, in de finale en de voorfinale, met zijn krachten smeet. Dat was voor kopman Wout van Aert, maar de ploegbaas van ‘The Wolfpack’ is een andere mening aangedaan. “In dienst van Alaphilippe, natuurlijk”, zegt hij met een stalen gezicht.

“Remco’s opdracht was de koers hard maken. De Belgen hebben de wedstrijd gekregen die ze gevraagd hebben, maar je moet zien dat je op het einde nog een paar kogels overhebt. Die waren er niet”, vindt Lefevere. “Wout – met alle respect, ik vind het een wereldcoureur – moest Alaphilippe zélf twee keer gaan halen. Dat is niet aan hem.”

Voor de tweede jaar op rij mag Alaphilippe zich hullen in de regenboogtrui, al had Lefevere er aanvankelijk een hard hoofd in. “Op 41 kilometer van de finish liet hij zich een eerste keer zien. Toen dacht ik: ofwel is hij niet goed, ofwel doet hij dit in functie van Sénéchal of een andere Fransman. Maar toen ging hij nog eens, en nog eens. Dan moeten we nu niet discussiëren.”