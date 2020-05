Patrick Lefevere: “Evenepoel had dit voorjaar zeker de volgende stap gezet” zaterdag 16 mei 2020 om 13:20

Teammanager Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick Step heeft medelijden met zijn pupil Remco Evenepoel. De jonge renner had zich voor dit seizoen vier doelen gesteld, maar zag daarvan de Olympische Spelen en Luik-Bastenaken-Luik al wegvallen.

Het stelt niks voor bij de echte slachtoffers van de coronacrisis, begint Lefevere zijn column in Het Nieuwsblad. “Maar dat neemt niet weg dat ik soms te doen heb met Remco Evenepoel.” Normaal gesproken had de beloftevolle renner nu rondgefietst in de Giro d’Italia. “Hij zou als jonge gast van twintig jaar volop ontdekken wat hij waard is in een grote ronde. En wij met hem. Doorbreken heeft Remco vorig jaar al gedaan, maar dit voorjaar had hij zeker de volgende stap gezet.”

De plannen zijn door het coronavirus in het water gevallen. “Hij had zich vier grote doelen gesteld: Luik-Bastenaken-Luik, de Giro, de Spelen en het WK”, somt Lefevere op. De Spelen zijn echter uitgesteld naar 2021 en de Giro overlapt Luik-Bastenaken-Luik, waarbij renner en ploeg voor de Italiaanse ronde kozen. “En nu is er ook nog sprake om het WK te verplaatsen naar Qatar. I don’t like it.” Als het aan de teammanager ligt, wordt het WK, zoals gepland, in Zwitserland gehouden.

“Remco heeft veel kwaliteiten, maar sprinten en waaierrijden reken ik daar toch nog niet bij. Zo’n WK zal het in de woestijn onvermijdelijk worden. En als het peloton in Qatar in stukken scheurt, gaan ze Evenepoel ergens van een kameel mogen plukken.”

Ronde van Lombardije

De nieuwe wedstrijdkalender voor de WorldTour ligt nu weliswaar op tafel, maar die lijkt nog niet in beton gegoten. Naar verluidt wordt de Ronde van Lombardije misschien twee maanden naar voren gehaald, naar 8 augustus. Lefevere: “Daar kan Remco een doel van maken. Ik weet wel zeker dat hij vroeg in vorm zal zijn. Een jonge gast van twintig heeft sowieso weinig aanloop nodig en hij heeft allesbehalve stilgezeten tijdens de lockdown.”