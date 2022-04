Patrick Lefevere blij met voorjaar na winst Evenepoel: “Wisten dat hij goed was”

Video

De overwinning van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik heeft het voorjaar van Quick-Step-Alpha Vinyl gered. Die mening is Patrick Lefevere toegedaan, vertelt hij aan Sporza. Dat Evenepoel al op zijn 22ste een monument wint, is een kroon op het werk, vindt Lefevere. “We hebben altijd het volste vertrouwen in hem gehad.”

“Gisteravond in de meeting zei ik dat we kalm moesten blijven. We moesten niet nerveus koersen”, vertelde Lefevere na afloop. De ploeg wilde Remco Evenepoel vroeg uitspelen, om Julian Alaphilippe achter de hand te hebben. Alleen was de wereldkampioen nog voor de finale al uitgeschakeld door een zware val.

Uiteindelijk sloeg Evenepoel toe op de top van La Redoute. “We wisten dat hij goed was”, aldus Lefevere. “We zagen het van de week al in de Waalse Pijl, waar hij drie tot vier keer Julian naar voren kon brengen. Alaphilippe kon hem niet altijd volgen, maar toen zei hij al dat hij super goed was. De Ronde van het Baskenland is heel andere koers, want dit is een eendagskoers. Als hij dan 20 seconden heeft… Ik denk dat het beeld dat hij over de vluchtheuvel springt, en waar hij die Franse jongen lost, alles zegt.”

‘Hier hebben we in geïnvesteerd’

Met ruim een halve minuut voorsprong begon Evenepoel aan de laatste klim, de Roche-aux-Faucons. “We kregen hoop, maar toen gingen ze zich organiseren met drie man van Bahrain Victorious en drie van Movistar. Dat zijn ook geen brokkelaars die daar zitten. Toen ze de kraan vol opendraaiden kwamen ze nog tot op 16 à 17 seconden en kregen we even hartkloppingen. Maar we (Lefevere en Wilfried Peeters, red.) zeiden ook: als hij boven geraakt met 15 seconden, dan pakken ze hem niet meer. Hij kent ook iedere centimeter van het parcours hier.”

Amper 22 jaar en nu schrijft Evenepoel al een monument op zijn naam. “Hier hebben we in geïnvesteerd. En we hebben altijd het volste vertrouwen in hem gehad, ondanks de kritiek die hij krijgt. Het is wat het is. We wisten dat hij het kon, maar hij moet het ook nog maar doen”, zegt Lefevere. En of het voorjaar nu geslaagd is voor Quick-Step-Alpha Vinyl? “Ja”, is de ploegbaas duidelijk. “De zieken zullen genezen, maar die jongens moeten we tijd geven.”